Globo e Netflix fecham mega-acordo para exibir 18 produções de sucesso

A Globo e a Netflix anunciaram o maior acordo de licenciamento de conteúdo já firmado entre as duas companhias. A parceria prevê a chegada de 18 produções originais da emissora ao catálogo do serviço de streaming a partir de dezembro deste ano, com lançamentos programados até meados de 2027.
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O pacote reúne 14 filmes, três novelas e uma série, com opções de dublagem e legendas em múltiplos idiomas. Os direitos de exibição foram distribuídos por diferentes territórios, o que significa que a liberação varia conforme a obra e não contempla todos os títulos em todos os países.
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Produções confirmadas no catálogo
A divulgação não detalha a lista completa nem as datas individuais de lançamento. Quatro produções foram confirmadas no catálogo:
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Ainda Estou Aqui: dirigido por Walter Salles e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, o longa acompanha a história de Eunice Paiva durante a ditadura militar e terá exibição exclusiva no Brasil.
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Vitória: protagonizado por Fernanda Montenegro e dirigido por Andrucha Waddington, o título acompanha uma mulher de 80 anos que tenta denunciar o tráfico de drogas em Copacabana. O filme terá distribuição global.
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Caminho das Índias: novela criada por Glória Perez e dirigida por Marcos Schechtman, vencedora do Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2009. A licença abrange os Estados Unidos e a América Latina, com exceção do Brasil.
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Vai Que Cola: comédia criada por Leandro Soares, com direção de João Fonseca e Regis Faria. O streaming adquiriu as sete temporadas para exibição no território brasileiro.
Distribuição e parcerias
O movimento acompanha a prática do mercado de streaming de licenciar obras de terceiros. Com isso, a Globo amplia o alcance fora do país, enquanto a Netflix reforça a presença de obras nacionais no portfólio global.
Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix Brasil, avaliou que o acordo pode abrir espaço para relações mais amplas. "Estamos felizes por poder levar a excelência da Globo a audiências do mundo todo", afirmou. "Desejamos que este acordo seja apenas o primeiro passo de uma longa parceria entre duas empresas que compartilham a ambição, o primor criativo e o compromisso de levar a cultura brasileira ainda mais longe."
Pedro Garcia, diretor de Direitos da Globo, frisou a importância da expansão internacional. "Para nós, é um orgulho ver o interesse pela produção brasileira crescer em diferentes mercados", declarou. "Há décadas, nos dedicamos a levar a riqueza da nossa cultura para o mundo. Ao unir essa experiência à escala global da Netflix, damos mais um passo para levar a criatividade brasileira a novas audiências, ampliando a presença e fortalecendo o reconhecimento do audiovisual brasileiro no exterior."
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Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.