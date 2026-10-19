Chiquinho França leva mistura de ritmos ao Clube do Choro

O Clube do Choro recebe, nesta sexta-feira (23/10), às 20h30, o guitarrista, bandolinista e compositor maranhense Chiquinho França. A apresentação vai reunir diferentes estilos musicais, com influências que vão do blues e do rock ao choro, frevo, baião e forró. O show também contará com participações especiais de Manassés de Sousa, Carlos Pial e Ticiana Duailibe.
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Chiquinho adiantou ao Correio que o público pode esperar uma apresentação marcada pela diversidade de ritmos e pela valorização da música brasileira. “Vou fazer um passeio por vários estilos e ritmos maranhenses, brasileiros e universais”, afirmou.
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Além de passear por diferentes gêneros, o músico vai apresentar composições autorais que carregam influências de todos esses estilos. O repertório também inclui jazz, música erudita e toadas de bumba meu boi, manifestação cultural tradicional da cidade natal do guitarrista, o Maranhão.
Esta será a segunda apresentação de Chiquinho França no Clube do Choro, a primeira foi em 2008. Agora, o artista retorna ao espaço com um trabalho atualizado e a proposta de oferecer ao público uma experiência musical que reúne diferentes referências e sonoridades.
“Eu me identifico muito com o clube porque tem o objetivo e a missão de levar o melhor da música brasileira e universal para um público existente e de extremo bom gosto”, destacou ao Correio.
Encontro de músicos maranhenses
A escolha dos convidados de Chiquinho também tem relação com a trajetória e a admiração do artista por outros músicos. Manassés de Sousa foi convidado pela influência que exerce sobre o guitarrista e pela contribuição à música brasileira: "Sua participação engrandecerá o espetáculo que quero apresentar para o público".
Já Carlos Pial é um parceiro de trajetória e também maranhense. "Pial é um orgulho pra Maranhão", conta. A cantora Ticiana Duailibe, outra representante da música maranhense, também participará da apresentação.
O show terá ainda a participação do guitarrista Édson Bastos e do contrabaixista Dennes Sousa, ampliando a formação musical no palco.
Para Chiquinho, reunir artistas com experiências e influências distintas é uma oportunidade de compartilhar diferentes sonoridades com o público. A expectativa, segundo ele, é apresentar um espetáculo que valorize a música e a diversidade de estilos.
Serviço
- Chiquinho França no Clube do Choro
- Data: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
- Horário: 20h30
- Local: Clube do Choro, Brasília (DF)
- Participações: Manassés de Sousa, Carlos Pial e Ticiane Duailibe
- Outros músicos: Édson Bastos e Dennes Sousa
*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer
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