Jude Law será técnico do Liverpool em série do criador de 'Adolescência'

Por enquanto, a série sobre Shankly não tem previsão para estrear e a A24 não revelou como ela será transmitida - (crédito: Instagram @d.judelaw)

A série sobre Liverpool produzida pela A24 já tem seu protagonista. Jude Law, de Sherlock Holmes e The Young Pope, estrelará a produção como Bill Shankly (1913-1981), técnico que tirou os Reds da Segunda Divisão da Inglaterra e transformou o time numa máquina de títulos.

Ainda sem título oficial, a série tem criação de Jack Thorne, cineasta por trás de Adolescência e torcedor do Liverpool. A trama se passará nos anos 1960, quando a cidade que dá nome ao time passou por uma imensa revolução cultural que se espalhou pelo Reino Unido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O projeto também tem Karen Gill, neta de Shankly e sua biógrafa, e Tom Werner, presidente dos Reds, envolvidos. A série, obviamente, será gravada em Liverpool, com o estádio de Anfield como um de seus principais cenários.

Por enquanto, a série sobre Shankly não tem previsão para estrear e a A24 não revelou como ela será transmitida.