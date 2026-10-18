Lua Blanco, atriz de "Rebelde", morre aos 39 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz e cantora Lua Blanco morreu neste domingo (18/10) aos 39 anos. A confirmação da morte foi divulgada pelos familiares. Daniel Blanco, irmão da artista, publicou uma mensagem nas redes sociais comunicando que a ex-Rebelde vinha enfrentando um câncer nos últimos meses.

"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", disse Daniel.

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Lua Blanco ganhou grande destaque nacional ao interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela Rebelde (2011-2012). Ela também atuou em produções como Malhação e A Força do Querer, na TV Globo.