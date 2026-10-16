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HOMENAGEM

Arlete Salles é surpreendida com homenagem de máscaras em festival de teatro

A iniciativa foi organizada por João Carlos Rabello, diretor do festival, que entregou à atriz a honraria da edição

Homenagem máscaras - (crédito: Reprodução/vemprafitaoficial)
Homenagem máscaras - (crédito: Reprodução/vemprafitaoficial)

A atriz Arlete Salles, de 88 anos, foi surpreendida com uma homenagem diferente durante a abertura da 18ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita), na noite de quarta-feira, 14, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ao terminar a apresentação do monólogo Mande Notícias do Mundo de Lá, ela encontrou máscaras com seu próprio rosto na plateia.

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A iniciativa foi organizada por João Carlos Rabello, diretor do festival, que entregou à atriz a honraria da edição. O público acompanhou a homenagem na tenda principal do evento, que segue até 24 de outubro.

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Primeiro monólogo de Arlete Salles

Em Mande Notícias do Mundo de Lá, Arlete Salles interpreta Eulália Eugênia, uma mulher que tem medo da morte e precisa ir ao cemitério se despedir de Rosimere, amiga de longa data. A história aborda o envelhecimento, o luto e os vínculos de amizade.

Escrita e dirigida por Carlos Jardim, a peça marca a estreia da atriz em um monólogo.

A 18ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra conta com mais de 20 espetáculos em sua programação.


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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 16/10/2026 17:33
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