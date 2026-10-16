Arlete Salles é surpreendida com homenagem de máscaras em festival de teatro

A atriz Arlete Salles, de 88 anos, foi surpreendida com uma homenagem diferente durante a abertura da 18ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita), na noite de quarta-feira, 14, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ao terminar a apresentação do monólogo Mande Notícias do Mundo de Lá, ela encontrou máscaras com seu próprio rosto na plateia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A iniciativa foi organizada por João Carlos Rabello, diretor do festival, que entregou à atriz a honraria da edição. O público acompanhou a homenagem na tenda principal do evento, que segue até 24 de outubro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
-
Eloá Ataíde estreará em musical inspirado em best-seller de Thalita Rebouças
-
Anna Toledo vive fase de expansão no teatro e se lança a novos riscos na criação
-
Festival gratuito de teatro vai até sexta-feira (19/12) no Gama
Primeiro monólogo de Arlete Salles
Em Mande Notícias do Mundo de Lá, Arlete Salles interpreta Eulália Eugênia, uma mulher que tem medo da morte e precisa ir ao cemitério se despedir de Rosimere, amiga de longa data. A história aborda o envelhecimento, o luto e os vínculos de amizade.
Escrita e dirigida por Carlos Jardim, a peça marca a estreia da atriz em um monólogo.
A 18ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra conta com mais de 20 espetáculos em sua programação.