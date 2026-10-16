Sandra Duailibe celebra 20 anos de carreira com show único em Brasília

Sandra Duailibe celebra 20 anos de carreira com show especial no CTJ Hall em Brasília - (crédito: Divulgação)

A cantora Sandra Duailibe celebra duas décadas de carreira musical com um show especial nesta sexta-feira (16/10), às 19h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, em Brasília. A apresentação revisita marcos de uma trajetória iniciada nos palcos da capital federal, que alcançou diferentes regiões do Brasil e do mundo.

O espetáculo reúne canções marcantes em uma noite dedicada à música, à memória e aos encontros que construíram sua identidade artística. Em 20 anos de produção, a intérprete gravou dez álbuns. Entre eles está o disco Do princípio ao sem-fim, lançado em 2026, trabalho que reafirma a continuidade de sua trajetória musical.

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A apresentação convida a plateia a percorrer as diferentes fases da carreira da artista. A proposta busca compartilhar emoções e resgatar momentos expressivos de sua caminhada nos palcos.

Músicos e participações especiais

No palco, a cantora conta com a companhia de Agilson Alcântara, responsável pelo violão e pela direção musical, Paulo André Tavares, também no violão, e Amanda Costa, na percussão. A comemoração recebe como convidados especiais os artistas Antenor Bogéa, Cely Curado, João Ferreira, Lúcia de Maria e Salomão de Pádua.

O encontro também conta com a presença de familiares de Sandra Duailibe. Participam da noite Marco Duailibe, Ticiana Duailibe e Marcia Duailibe Forte, irmã da cantora, escritora e integrante da Academia Paraense de Letras (APL). A participação reúne diferentes gerações e linguagens artísticas.

A montagem apresenta cenário e figurino pensados para a data, destacando a elegância e a presença cênica da intérprete. A celebração pontua parcerias consolidadas e novos projetos. “Meu objetivo continua sendo levar esperança e alegria por meio da música”, afirma Sandra Duailibe.

Serviço

evento: show "Sandra Duailibe - 20 anos de música"

data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026

horário: 19h

local: CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson 706/906 Sul, em Brasília

formato: apresentação presencial, sem transmissão ao vivo

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.