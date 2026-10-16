Márcia Sensitiva lista sinais de "encosto" dentro de casa; veja

Sensitiva sobre os "encostos": "Não que eles sejam ruins, mas, coitados, eles fazem mal" - (crédito: Reprodução/instagram)

Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva, explicou como identificar a suposta presença de um encosto dentro de casa e deu dicas para evitar esse tipo de situação durante participação do programa Todo dia, da DiaTV. Na ocasião, a apresentadora Beta Boechat perguntou à vidente como saber se há um encosto em casa.

O que é um encosto?

O encosto é um conceito presente em algumas crenças espirituais e religiosas, associado à "presença de um espírito desencarnado que permanece próximo de uma pessoa viva" e que, segundo essas crenças, pode afetar o bem-estar e a energia. Durante a conversa, Márcia explicou em poucas palavras: “Gente que morre e não vai embora”, afirmou.

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Segundo Márcia, esses espíritos não seriam necessariamente ruins, mas poderiam prejudicar as pessoas ao seu redor por precisarem de energia vital.

A sensitiva acrescentou que a presença desses espíritos também poderia estar relacionada à dificuldades na rotina. “As coisas não acontecem na casa”, afirmou. Apesar disso, Márcia ressaltou que, em sua visão, os encostos não seriam necessariamente mal-intencionados: “Não que eles sejam ruins, mas, coitados, eles fazem mal”.

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Quais são os sinais de que há um encosto em casa?

Durante o programa, Márcia citou uma série de situações que poderiam indicar a presença de um encosto:

Insônia;

Queda de cabelo;

Tontura;

Pés e mãos gelados;

Brigas sem motivo aparente;

Dificuldades financeiras;

Vazamentos de água;

Mofo;

Tristeza;

Acordar cansado, mesmo após dormir.

As situações foram apresentadas pela sensitiva como indícios de uma influência espiritual. No entanto, vale ressaltar que esses sinais não comprovam a presença de espíritos e que, se alguns sintomas se forem persistentes, como a queda de cabelo, merecem avaliação profissional.

Como evitar um encosto?

Além de falar sobre os sinais, Márcia também comentou sobre cuidados que segundo ela, poderiam ajudar a evitar o contato com espíritos desencarnados. A vidente citou lugares como baladas, bares e cemitérios entre os ambientes aos quais as pessoas deveriam ter atenção.

De acordo com sua explicação, seria importante frequentar esses locais com o que ela chama de proteção espiritual, que seria "tampar o umbigo". Essa prática em algumas crenças populares, é associada à proteção contra energias negativas. "Experimenta pra você ver como muda", indicou.

A sensitiva também disse que ambientes marcados por tristeza poderiam afetar a maneira como uma pessoa se sente. “Às vezes a gente vai em lugares muito pesados, em casa de pessoas muito tristes. E aí você sai pior do que você entrou”, declarou.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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