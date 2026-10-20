Danúbio Azul leva teatro físico e atmosfera de cabaré ao Sesc Taguatinga

O teatro físico, a música e o universo dos bailes noturnos se encontram em Danúbio Azul, terceiro espetáculo do projeto Taguá em Cena 3, que estreia hoje, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Taguatinga Norte. Com entrada gratuita, a montagem fica em cartaz até sábado (24/10), com duas sessões abertas ao público, na sexta-feira (23) e no sábado (24), às 20h. Os ingressos devem ser retirados no local.

Idealizada pelo ator e diretor André Araújo, a peça propõe uma experiência cênica que mistura beleza e violência, humor e estranhamento. Inspirado na valsa Danúbio Azul, do compositor austríaco Johann Strauss II, o espetáculo constrói um ambiente noturno e misterioso, marcado por personagens mascarados, figuras enigmáticas e situações que transitam entre o clássico e o grotesco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A trama se desenvolve em um bar que também assume a atmosfera de um cabaré onírico, onde objetos e personagens ganham novos significados. "A música conduz a dramaturgia e cada gesto desencadeia uma nova situação. O bar se transforma, os objetos dançam e a realidade oscila entre o encanto e o horror", explica André Araújo. Nesse cenário, dândis, criminosos e amantes circulam pelo salão em busca do crime perfeito ou de uma possível saída

Além das sessões abertas ao público, Danúbio Azul terá oito apresentações voltadas a estudantes da rede pública de ensino, entre terça (20) e quinta-feira (22). A iniciativa integra a proposta do Taguá em Cena de ampliar o acesso ao teatro e promover a formação artística na região. "O Taguá em Cena nasceu como uma forma de criar oportunidades, circulação e diálogo entre artistas da periferia. Ver esse projeto se consolidar, impactando público e artistas, é uma confirmação de que a cultura é ferramenta real de transformação social", afirma o diretor.

O projeto oferece oficinas gratuitas de teatro, com duração de quatro meses, destinadas a moradores de Taguatinga. Em sua segunda edição, a iniciativa busca estimular a criação artística e a circulação de produções desenvolvidas por artistas da periferia do Distrito Federal.

O elenco de Danúbio Azul reúne Alexandre Ataide, Ari, Bárbara Araoli, Eduarda Sousa, Erik Borges, Gabriel Reis, Lorys Santos, Mateus Alencar, Matheus Lucena, Maycoln Ruan e Sofia Yara. A iluminação e a preparação corporal são assinadas por Rodrigo Lélis.



Danúbio Azul — Taguá em Cena 3

De 20 a 24 de outubro, no Teatro Paulo Autran, Sesc Taguatinga Norte.

Sessões abertas ao público: sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h. Sessões para estudantes: terça (20), às 9h30, 15h e 20h; quarta (21), às 9h30 e 15h; quinta (22), às 9h30, 15h e 20h. Entrada gratuita, com retirada de ingressos no local. Classificação indicativa: 14 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco