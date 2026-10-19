A história real por trás de Charlie Brown, grande hit de Benito di Paula

Benito di Paula morreu neste domingo, aos 84 anos - (crédito: Murilo Alvesso/Divulgação)

A curiosidade pelo personagem criado pelo cartunista norte-americano Charles M. Schulz motivou Benito di Paula a compor uma de suas canções mais famosas. Lançada em 1974, a faixa Charlie Brown transformou a figura das histórias em quadrinhos em um grande sucesso da música brasileira.

A inspiração nasceu durante o período em que o compositor morava em uma pensão de italianos, localizada na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. No local, o artista notou as crianças lendo e se divertindo com as histórias do personagem.

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Interessado em compreender as tirinhas, Benito pediu que traduzissem os quadrinhos. O contato com o material despertou a atenção do artista pela figura que batizaria sua composição.

Em vez de reproduzir os enredos originais das revistas, o artista desenvolveu uma ideia própria: apresentar o personagem ao Brasil. O projeto reuniu diversas referências da cultura nacional na mesma faixa.

As referências culturais presentes na composição

Na letra de Charlie Brown, o homenageado recebe o tratamento de um amigo visitante. A canção propõe conduzir o convidado recém-chegado pelos elementos que formam a cultura nacional.

Para construir esse diálogo, Benito mencionou nomes de destaque da música do País: Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Jorge Ben e Luiz Gonzaga. A conexão entre esses artistas reuniu diferentes estilos sonoros na obra.

A composição também percorre símbolos populares e geográficos brasileiros. A letra cita lugares como São Paulo e Bahia, além de incluir uma menção à torcida do Flamengo.

Projeção internacional e trajetória de Benito di Paula

Logo após a chegada ao mercado em 1974, o lançamento obteve grande projeção nacional. O trabalho alcançou repercussão no exterior e passou a se comunicar diretamente com o público internacional.

O sucesso manteve presença constante na carreira de Benito di Paula, ao lado de outras composições conhecidas do pianista, como Retalhos de Cetim, Mulher Brasileira e Do Jeito Que a Vida Quer.

Benito di Paula morreu no domingo (18/10), aos 84 anos, em São Paulo. O cantor e compositor estava internado no Hospital 9 de Julho e enfrentava um câncer de próstata havia cerca de um ano.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.