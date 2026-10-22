Zanna apresenta álbum "Reflexo" pela primeira vez em Brasília

A cantora, compositora e produtora musical Zanna apresenta o álbum Reflexo pela primeira vez em Brasília hoje, às 21h, no Clube do Choro. Indicada três vezes ao Grammy Latino com o disco de estreia, a artista chega à capital com um trabalho que combina MPB contemporânea, samba-rock, pop acústico e influências de soul e jazz.

O título do segundo álbum parte da ideia de que experiências, relações e comportamentos funcionam como espelhos. "Essas canções que estão dentro desse álbum, de certa forma, me refletem, mas eu acredito que reflitam também o público, a audiência, as pessoas que estão ouvindo esses trabalhos", explica Zanna.

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Entre as faixas que considera representativas de sua trajetória estão Celestes animais, sobre sua maneira de enxergar a existência; Nilo, inspirada em uma visita ao Egito e em uma história de amor ambientada há 12 mil anos; Pé de Vento, que resgata lembranças da infância em Jacarepaguá; e Cartão Postal. As composições transitam entre reflexões sobre a vida e memórias pessoais.

Com direção musical da própria artista e coprodução de Alexandre Kassin, o espetáculo tem arranjos de cordas do maestro Eduardo Farias. Zanna sobe ao palco com voz e violão, acompanhada por Hamilton Pinheiro, no baixo; Misael Barros, na bateria; e Janaina Salles, no violoncelo. O show terá a participação surpresa de uma artista de Brasília.

O repertório inclui releituras de duas canções de Gilberto Gil, além de músicas de Ivan Lins e Djavan. Para Zanna, a música brasileira foi fundamental em sua formação, especialmente após passar anos vivendo na Europa. "Eu cheguei à Europa com 22 anos e me descobri ainda mais brasileira lá", conta. A cantora destaca o desejo de preservar essa influência em sua produção e deixar uma marca própria na música.

A apresentação na capital representa um passo importante na expansão da carreira pelo país. Embora já tenha realizado shows na Europa e em diferentes estados do Sudeste, a artista vê a chegada a Brasília como uma oportunidade de ampliar sua presença em outras regiões. "Para mim, Brasília é o novo Brasil. É uma cidade que tem a ver com o futuro", afirma.



Zanna — Reflexo

Hoje, às 21h, no Clube do Choro de Brasília, Setor de Divulgação Cultural, Bloco G. Ingressos a partir de R$40 na Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco