Leonardo Miggiorin festeja nova parceria com Aguinaldo Silva, agora no teatro

Depois de passar meses em cartaz com Tina — O musical, Leonardo Miggiorin estreou Almoço com a estrela, em setembro, na Casa de Artes SP, em São Paulo. O espetáculo tem texto assinado por Aguinaldo Silva e marca o reencontro do ator com o autor que lhe presenteou, em Senhora do destino (2004), com Shao Lin, papel que se tornou um dos mais lembrados de sua carreira — e pelo qual é reconhecido até hoje nas ruas. "Trabalhar novamente com um texto do Aguinaldo Silva e, desta vez, no teatro, sob a direção de Maciel Silva, me dá imensa alegria. Em 2004, fiz o Shao Lin e, agora, em 2026, volto a um projeto dele", destaca.

"A peça retrata o universo da noite carioca, na Lapa, em que a liberdade de expressão estava sob ameaça da ditadura militar. A comédia trata de relações interpessoais no mundo LGBT de forma totalmente atual", relata Miggiorin. Na trama, o ator dá vida à Vanusa de Mayer, figura inspirada em um dos grandes nomes do meio artístico brasileiro. "Minha personagem tem inspiração na Rogéria, a grande atriz que tivemos e que deixou um legado sobre respeito e autenticidade", conta.

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A montagem tem direção de Maciel Silva e traz no elenco TchaKa, Glamour Garcia, Organzza, Tomás Vasconcelos e Cleo Borzi, além de Miggiorin.

"Mais uma vez o teatro me convida a jogar luz na luta contra preconceitos e embarcar em uma nova personagem com todas as possibilidades que ela traz. Uma reunião de Drags dos anos 80 traz muita diversão, mas também um debate importante sobre diversidade, respeito e vida! O texto é extremamente bem escrito e tem provocações que vão deixar a plateia boquiaberta", celebra o ator.

Dublagem



Leonardo Miggiorin também é um dos destaques da versão brasileira de Jim Queen, animação francesa que chega aos cinemas brasileiros em 19 de novembro, com distribuição da Pandora Filmes. Fenômeno de bilheteria na França, o longa ganha uma versão inédita dublada em português, que terá ainda a opção de áudio original em francês com legendas. Exibido no Festival do Rio, onde integrou a mostra Midnight Movies, o longa chega agora ao circuito comercial brasileiro.

Miggiorin dá voz a Lucien, um jovem franzino e inseguro, ainda em processo de autoaceitação. Na trama, ele se aproxima de Jim, um influenciador popular e ícone da cena queer que vê sua vida virar de cabeça para baixo após contrair um vírus misterioso que transforma homens gays em heterossexuais. Quando todos viram as costas para Jim, Lucien permanece ao seu lado, e os dois partem em busca de um antídoto.

Dirigida por Nicolas Athané e Marco Nguyen, a animação mistura comédia e ficção científica em uma sátira sobre identidade, redes sociais, padrões estéticos e liberdade. A versão brasileira tem direção de dublagem de Alex Minei, no estúdio Centauro Produções, e conta também com Renato Caetano como Jim, Dacota Monteiro como Glamydia e participação especial de Johnny Hooker.



