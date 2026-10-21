Karina Ramil vive super-heroína em "Overman — O filme", da obra de Laerte

Karina Ramil vive a experiência de ser super-heroína pela primeira vez em Overman — O filme inspirado no irreverente personagem do cartunista Laerte Coutinho. Dirigido por Tomás Portella (de Impuros)e produzido por Iafa Britz, o longa traz um super-herói nada convencional, afundado em problemas cotidianos, e reúne no elenco nomes como Caco Ciocler (o personagem-título), Otávio Müller, Victor Lamoglia, Raphael Logan e Marina Provenzzano. O filme teve sua pré-estreia mundial na Première Brasil – Midnight Movies no Festival do Rio e chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (22/10).

Mesmo experiente em lançar seus trabalhos, Karina admite estar ansiosa para a estreia nos cinemas. “Foi meu primeiro trabalho como super-heroína! Nunca fiz um filme com efeitos especiais. Enfim, ainda mais sendo uma história da Laerte, que é uma grande cartunista", celebra ela, que vive Pâmela, a Mulher Cachorro. "Eu acho que a gente vai se divertir demais assistindo, assim como foi muito divertido fazer. A minha expectativa é de que seja um sucesso! Que o brasileiro abrace esse nosso super-herói errante, à semelhança dos brasileiros!", aposta.

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Trajetória

A atriz, que filmou o longa há três anos, tem trajetória no cinema com trabalhos recentes como Doce família (2024), Os sapos (2025) e Família, pero no mucho (2025), além de títulos como O Auto da Boa Mentira (2021), 10 horas para o Natal (2020), Boca de Ouro (2019) e Um tio quase perfeito (2017). A também diretora, roteirista e preparadora de elenco teve sua carreira projetada nacionalmente a partir dos vídeos do Porta dos Fundos, onde atuou de 2016 a 2020.

Na televisão, Karina Ramil acumula participações em atrações infantis, humorísticas e séries. Atualmente, está no infantil DPA (da 19ª à 23ª temporada), do Gloob, e integrou a terceira temporada do programa LOL: Se rir, já era! (Prime Video, 2023). Também esteve no humorístico Zorra (Globo, 2020) e nas séries Homens (Prime Video, 2019), Borges (Netflix, 2018) e Truque de humor (Multishow, 2018), além de ter feito participações em novelas da Globo, como A favorita (2008) e Fina estampa (2011).

Karina é co-fundadora da Cia de 4 Mulheres, que existe há 15 anos, ao lado das atrizes Andrezza Abreu, Anita Chaves e Lorena Comparato. Criou, roteirizou e atuou no podcast de comédia Prato frio, do Spotify Studios (2018); nas duas temporadas do E! No Filter (Canal E!), e na peça Ricardo (2013 e 2014), direção de Debora Lamm e Carolina Pismel. Recebeu prêmios como o de Melhor Atriz no FESTU (Festival de Esquetes Teatrais Universitárias) 2014 e 2013, onde se apresentou com sua companhia que também criou o curta Teia, dirigido por Claudia Castro, lançado no Festival do Rio 2025. No momento, Teia tem circulado por festivais nacionais e internacionais,

Karina Ramil, atriz (foto: Marcella Saraceni)

Além de ser vista em Overman, a atriz vai trabalhar em outubro e novembro, no Festival Home Theater, idealizado por Marcus Faustini, que apresenta cenas baseadas em histórias de vida criadas e apresentadas em territórios da cidade do Rio de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense. No Youtube, Karina é co-criadora e apresentadora do canal Papo de Coxia que traz entrevistas com músicos. A segunda temporada está quase pronta para ser lançada.

Sobre transitar por todos estes veículos, ela declara: “Eu amo todos. São interpretações diferentes que trazem camadas diversas. Sinto que se escolho um, não estarei fazendo jus ao outro! Realmente adoro o processo de cada um. O formato com que tive menos contato foi novela, mas quem sabe futuramente...”

Humor e psicologia

Sobre a forte atuação no humor, Karina destaca que sempre permeou sua vida. "Desde que comecei o ofício de atriz, naturalmente me eram apresentados personagens de comédia e que eu adoro. Lembro de testes em que peguei o papel porque coloquei um caco de humor, ou fiz alguma reação engraçada. Eu amo drama, e gostaria que me chamassem para personagens de outros gêneros, mas sei também que comédia é algo que pulsa em mim”, declara.

Filha do músico Kleiton Ramil, da dupla Kleiton e Kledir, Karina é curiosa, inquieta e estudiosa. Mesmo com a carreira de atriz já consolidada, resolveu cursar psicologia. “Eu entrei na faculdade no início do ano porque sempre tive interesse pelo tema e, também, olhando paro o cenário geral do que estamos vivendo hoje. Quero exercer futuramente, juntar as duas profissões. Acho que tem tudo a ver. É interessante que, estudando sobre psicologia, eu vejo várias coisas que aprendemos que podem melhorar a interpretação. Então, uma área acaba estimulando a outra”, conclui.