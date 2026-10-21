Estupenda Trupe leva espetáculo gratuito ao Museu Vivo da Memória Candanga

Nesta quinta-feira (22/10) e na segunda-feira (26/10), a Estupenda Trupe apresenta o espetáculo Festa do sol no Museu Vivo da Memória Candanga, às 10h e às 14h. As sessões encerram o projeto Memória Candanga – Teatro, Educação e História – Ano II, que promoveu 16 apresentações durante o mês de outubro. As sessões são abertas ao público e têm entrada gratuita.

Com Festa do sol, a ida ao teatro se transforma em uma experiência que une arte, educação, história e patrimônio. A peça relata o período em que Brasília foi construída e traz histórias dos candangos e candangas que ergueram a capital. “Mais do que revisitar fatos históricos, o Memória Candanga busca lançar luz sobre pessoas que nem sempre aparecem como protagonistas quando se conta a história da capital. Homens e mulheres vindos de diferentes partes do país, trabalhadores e famílias que participaram da construção e da formação da identidade de Brasília são colocados no centro da narrativa”, destaca Carlos Valença, um dos atores e fundador da Estupenda Trupe.

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A Estupenda Trupe, sediada no Distrito Federal, é formada por Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Tiago Venusto, artistas e pesquisadores cênicos. O coletivo tem em sua trajetória a criação de espetáculos, oficinas, ações formativas e projetos de artes cênicas. O grupo trabalha o teatro como espaço de criação artística, formação cidadã, acessibilidade e fortalecimento de vínculos comunitários. Mais informações sobre a programação estão disponíveis no Instagram @estupendatrupe.

Serviço

Festa do Sol – Estupenda Trupe

Nesta quinta-feira (22/10) e segunda-feira (26/10), às 10h e às 14h, no Museu Vivo da Memória Candanga (Núcleo Bandeirante). Entrada gratuita. Classificação livre.