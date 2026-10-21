O retorno de Glee: Disney+ e Hulu confirmam novos episódios da série

Exibida de 2009 a 2015, a produção norte-americana conquistou seis prêmios Emmy ao longo de suas seis temporadas - (crédito: Divulgação/Fox)

A série musical Glee, que conquistou uma legião de fãs ao longo de seis temporadas, vai retornar às telas. As plataformas Disney+ e Hulu confirmaram a produção de novos episódios, embora ainda não tenham divulgado informações sobre o elenco ou a previsão de estreia.

Segundo a revista norte-americana The Hollywood Reporter, Ryan Murphy, um dos criadores da série original, deverá assumir a liderança do novo projeto. O produtor revelou que já escreveu o roteiro de um dos episódios em parceria com Brad Falchuk e Ian Brennan, que também participaram da criação da produção lançada em 2009.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além de Glee, Murphy é conhecido por comandar séries como Monstros, da Netflix, antologia que apresenta, a cada temporada, histórias inspiradas em crimes reais de grande repercussão. Ele também está por trás de American Crime Story, que dramatiza casos criminais conhecidos, e American Love Story, dedicada a retratar relacionamentos amorosos de personalidades públicas.

Apesar da confirmação do retorno, ainda não foi esclarecido se a produção contará com integrantes do elenco original ou se apresentará uma nova geração de personagens.

O sucesso de Glee

Exibida originalmente entre 2009 e 2015, Glee acompanhava a rotina dos integrantes do coral da escola fictícia William McKinley High, localizada em Ohio, nos Estados Unidos. Ao combinar apresentações musicais com histórias sobre amizade, relacionamentos, conflitos familiares e desafios da adolescência, a produção conquistou popularidade internacional.

O seriado também contribuiu para projetar nomes como Lea Michele, Cory Monteith e Chris Colfer, além de reunir atores como Jane Lynch. Ao longo de suas seis temporadas, conquistou seis estatuetas do Emmy, uma das principais premiações da televisão norte-americana.

Leia também: Série gravada no Entorno do DF tem estreia marcada

Com o anúncio dos novos episódios, a produção se prepara para retornar ao universo que a tornou conhecida, desta vez sob o comando das plataformas de streaming Disney+ e Hulu.

Nostalgia toma conta de 2026

O anúncio do retorno do coral do McKinley High não é um caso isolado, mas sim parte de um movimento mais amplo que promete movimentar a indústria televisiva. Outras produções consagradas dos anos 2000 e 2010 também estão na fila para ganhar uma nova roupagem.

O principal destaque fica por conta do retorno de Girls , a aclamada comédia dramática da HBO que marcou a geração, (ou pelo menos uma geração). O projeto se junta a uma lista recente de reboots e revivals confirmados para os próximos anos, mostrando que o mercado de streaming continua apostando alto na memória afetiva do público.

Além das produções mencionadas, o público também receberá uma versão totalmente reformulada de Prison Break, trazendo novas tramas e personagens independentes da história original, além do retorno de clássicos absolutos como A Feiticeira e A Pequena Casa na Pradaria.