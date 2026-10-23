Madonna compartilha publicação em apoio à candidatura de Lula

A cantora americana Madonna compartilhou, nesta sexta-feira (23/10), no Instagram, uma publicação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. A publicação destaca temas como democracia, preservação ambiental, educação e liberdade.

O texto foi publicado originalmente fotógrafo brasileiro Rafael Pavarotti em inglês. Pavarotti é conhecido pelo trabalho na fotografia de moda. Ele já fotografou Madonna para o álbum Confessions II, lançado em julho.

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"Pela democracia, pelos povos indígenas, pela Amazônia, pela educação e ciência. Pela cultura. Pela liberdade de ser quem se é. Pelo Brasil sem fome, com dignidade para todos. Pela vida e pelo futuro. Vote Lula. Vote 13", escreveu o fotógrafo.

Outros nomes conhecidos da música e do entretenimento também se posicionaram publicamente sobre a eleição. Entre eles estão Finneas, irmão da cantora Billie Eilish; Roger Waters, cofundador do Pink Floyd; e os atores mexicanos Alfonso Herrera e Christian Chávez, que utilizaram as redes sociais para se manifestar sobre a disputa política no Brasil.