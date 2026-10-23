Janones trava "Exército do Lula" para chegar a 10 milhões de seguidores

O deputado federal André Janones (Rede-MG) mobilizou apoiadores na manhã dessa sexta-feira (23/10) para levar o canal “Exército do Lula”, criado por ele no WhatsApp, à marca de 10 milhões de seguidores. O parlamentar anunciou que o canal estava travado e pediu que os integrantes concentrassem os esforços em atrair novos participantes antes do debate presidencial promovido pela TV Globo na noite desta sexta.

Segundo Janones, o canal, que reúne cerca de 9,1 milhões de seguidores —equivalentes a aproximadamente 4,1% do total de linhas de telefonia móvel em funcionamento no Brasil —, poderia sair do ar ainda nesta noite por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “É guerra. Essa é a missão das nossas vidas!”, escreveu. Em outra mensagem, afirmou que a interrupção do canal poderia tornar o resultado eleitoral de domingo novamente incerto.

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“A única maneira da gente impedir a queda do canal é denunciando muito, fazendo nosso grito de indignação chegar aos quatro cantos do país de maneira frenética, sem ataques a ninguém, porém denunciando o que está prestes a ocorrer”, declarou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado voltou a pedir que os apoiadores ampliassem o número de integrantes do canal até o horário do debate. Também afirmou sobre a mobilização semelhante que ocorreu há três dias antes, quando o canal passou de 5,5 milhões para 7 milhões de seguidores em menos de 12 horas.

“Se a gente meter 10 milhões de pessoas lá, até a hora do debate, eles passam a não ter condições morais de praticar isso que eles querem praticar, que é censura”, afirmou.

Janones também orientou os seguidores a compartilharem o vídeo e convidarem contatos, familiares e conhecidos para entrar no canal. Segundo o deputado, a estratégia deveria ocorrer de forma democrática, sem ataques a outras pessoas, mas com manifestações contra a possível retirada do espaço do ar.

Em vídeo, o parlamentar ainda disse ter recebido convites de sete países para falar sobre redes sociais e algoritmos após as eleições, que caso a eventual retirada do canal do ar, ocorra após a mobilização para alcançar 10 milhões de seguidores, isso teria repercussão internacional.

Veja o vídeo:

*Estagiária sob supervisão de...