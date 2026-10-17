Autoridades e famosos embarcam em trend de apoio a Lula: "Verde e amarelo é nosso"

O presidente da República aderiu ao mutirão digital ao postar vestindo as cores nacionais, liderando a estratégia de aliados para reocupar as redes e desvincular a bandeira do Brasil do movimento oposicionista - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste sábado (17/10), de uma mobilização nas redes sociais que busca desvincular as cores da bandeira brasileira e a camisa da Seleção do bolsonarismo. Convocada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), a iniciativa reuniu integrantes do governo, parlamentares, artistas e outras personalidades em uma série de publicações com símbolos nacionais.

A ação foi organizada para começar às 9h, horário estabelecido por Janones para que os participantes divulgassem suas fotografias simultaneamente, ampliando o alcance das postagens no Instagram e em outras plataformas. A proposta integra os esforços de mobilização digital em favor da reeleição de Lula, que enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial, em 25 de outubro.

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Na sexta-feira (16/10), o deputado divulgou um vídeo convocando apoiadores para o que descreveu como uma das tarefas mais importantes do Exército do Lula, movimento de mobilização virtual liderado por ele. A orientação era substituir, nas publicações, o tradicional vermelho associado ao PT por roupas verdes e amarelas, camisetas da Seleção ou fotografias com a bandeira nacional. Pinturas no rosto com as cores do Brasil também foram incentivadas.

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Ao apresentar a iniciativa, Janones defendeu que os símbolos do país não deveriam permanecer associados exclusivamente aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Nós conquistamos as ruas de novo, conquistamos as redes sociais, agora nós vamos retomar os nossos símbolos”, afirmou o deputado.

A convocação também foi direcionada a influenciadores, artistas e políticos, incluindo aqueles que não se identificam com a esquerda, mas se opõem à apropriação dos símbolos nacionais por um único grupo político.

Integrantes do governo e parlamentares aderem

Além de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participou da mobilização acompanhado da esposa, Lu Alckmin. Entre os representantes do Executivo, também publicaram conteúdos o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e os ex-ministros Camilo Santana, da Educação, Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. Participou também a primeira-dama Rosângela da Silva.

Veja:

1) O vice-presidente, ao lado da segunda-dama, integrou a ação coletiva que incentivou a substituição do vermelho pelas cores verde e amarela (foto: Reprodução/Instagram/Geraldo Alckmin)

2) O ministro da Saúde publicou uma foto ao lado do Padre Júlio Lancelotti para engajar na mobilização (foto: Reprodução/Instagram/Alexandre Padilha)

3) O ex-ministro da Educação postou conteúdos, ao lado da família, com símbolos do país para somar forças ao movimento (foto: Reprodução/Instagram/Camilo Santana)

4) O ex-ministro da Fazenda compartilhou publicação às 9h para impulsionar a visibilidade da campanha (foto: Reprodução/IOnstagram/Fernando Haddad)

5) A ex-ministra do Planejamento e Orçamento endossou o chamamento que reuniu lideranças políticas na manhã deste sábado (foto: Reprodução/Instagram/Simone Tebbet)

6) A primeira-dama engajou-se no mutirão virtual em prol do marido e candidato à reeleição (foto: Reprodução/Instagram/Janja da Silva)

A adesão se estendeu ao Congresso Nacional, com a participação das senadoras Soraya Thronicke (PSB-MS) e Fabiano Contarato (PT-ES), além dos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). Na Câmara, a iniciativa recebeu o apoio da deputada constituinte Benedita da Silva (PT-RJ) e dos deputados André Janones (Rede-MG), Sâmia Bomfim (PSol-SP), Glauber Braga (PSol-RJ) e Erika Hilton (PSol-SP).

1) A senadora respondeu ao apelo de união de quadros não alinhados à esquerda para o resgate da camisa brasileira (foto: Reprodução/Instagram/Soraya Thronicke)

2) O senador capixaba Fabiano Contarato somou à onda de postagens (foto: Reprodução/Instagram/Fabiano Contarato)

3) O parlamentar pernambucano também participou da ofensiva virtual (foto: Reprodução/Instagram/Humberto Costa)

4) A deputada constituinte engajou-se no esforço coletivo para ampliar o alcance dos conteúdos da campanha nas redes virtuais (foto: Reprodução/Instagram/Benedita da Silva)

5) O deputado federal organizou e liderou a mobilização que orientou o uso de trajes verdes e amarelos pela militância (foto: Reprodução/Instagram/André Janones)

6) A deputada Erika Hilton associou-se à convocação em massa para reforçar o movimento virtual batizado de Exército do Lula (foto: Reprodução/Instagram/Erika Hilton)

7) O líder do governo no Congresso somou forças à ofensiva digital para incentivar a militância a ocupar as redes sociais com o verde e amarelo na reta final do segundo turno. (foto: Reprodução/Instagram/Randolfe Rodrigues)

Também participaram os deputados federais eleitos Fábio Félix (PSol-DF) e Ana Elisa (PT-MG), que assumirão seus mandatos em 2027. Outra personalidade política a aderir foi a ex-senadora Kátia Abreu, que representou o Tocantins no Senado e atualmente auxilia na coordenação da campanha de reeleição do presidente.

1) O deputado federal eleito antecipou sua atuação política ao engrossar o coro virtual em apoio ao projeto de reeleição (foto: Reprodução/Instagram/Fabio Felix)





2) A futura deputada federal Ana Elisa por Minas Gerais divulgou conteúdo nas redes como parte da estratégia de mobilização simultânea (foto: Reprodução/Instagram/Ana Elisa)

3) A ex-senadora e coordenadora de campanha engajou-se no projeto de resgate das cores brasileiras pela frente ampla de apoio (foto: Reprodução/Instagram/Kátia Abreu)

Artistas e personalidades da cultura participam

A mobilização também alcançou o meio artístico, reunindo representantes da televisão, do cinema, da música e do esporte. Entre os participantes está o ex-jogador Raí, integrante da Seleção Brasileira tetracampeã da Copa do Mundo de 1994.

O ex-jogador tetracampeão mundial colocou sua imagem à disposição da iniciativa de resgate da camisa da Seleção Brasileira (foto: Reprodução/Instagram/Mídia Ninja)

Na televisão, aderiram à iniciativa os atores Humberto Carrão, Cláudia Abreu, Paulo Betti, Marcos Palmeira, Marjorie Estiano, Débora Bloch e Juliana Alves. O cinema também teve representação com o diretor Kleber Mendonça Filho, responsável pelo longa O Agente Secreto, que recebeu quatro indicações ao Oscar de 2026, incluindo a de Melhor Filme.

Confira:

1) O ator Humberto Carrão utilizou suas redes para espalhar a mensagem do movimento de reconquista dos símbolos nacionais pela população (foto: Reprodução/Instagram/Mídia Ninja )

2) A atriz Cláudia Abreu integrou o grupo de artistas que publicaram conteúdos verde-amarelos (foto: Reprodução/Instagram/Mídia Ninja )

3) O veterano da dramaturgia Paulo Betti manifestou-se na rede social acompanhando o movimento liderado por parlamentares (foto: Reprodução/Instagram/Mídia Ninja)

4) Ator global Marcos Palmeira engajou seus seguidores na ação virtual (foto: Reprodução/Instagram/Mídia Ninja)

5) Marjorie Estiano juntou-se ao esforço de personalidades públicas (foto: Reprodução/Instagram/Marjorie Estiano)

6) A eterna 'Bete Balanço', Débora Bloch, aderiu ao protesto virtual contra a exclusividade da oposição sobre a bandeira do Brasil (foto: Reprodução/Instagram/Débora Bloch)

7) A atriz Juliana Alves também compartilhou mensagens com a estética nacional (foto: Reprodução/Instagram/Mídia Ninja)

8) O cineasta indicado ao Oscar somou voz ao protesto contra o uso monopolizado dos símbolos oficiais do país (foto: Reprodução/Instagram/Mídia Ninja)

Já entre os músicos, as publicações contaram com a participação de Chico Buarque, Diogo Nogueira e Francisco Gil, integrante do grupo Gilsons. Este último também participou da mobilização ao lado da namorada, a atriz e ex-participante do Big Brother Brasil Alane Dias.

1) Em foto ao lado de Lula, Chico Buarque aderiu à corrente cultural que busca reconectar a classe artística às cores da bandeira (foto: Reprodução/Instagram/Chico Buarque )

2) O sambista, filho de João Nogueira, publicou apoio ao movimento digital (foto: Reprodução/Instagram/Diogo Nogueira)

3) O músico do grupo Gilsons e a atriz e ex-BBB compartilharam a mesma fotografia em seus perfis para reforçar a ação conjunta (foto: Reprodução/Instagram/Mídia Ninja)

A reunião de nomes de diferentes setores faz parte da tentativa de Janones de ampliar o alcance da campanha para além do público tradicionalmente identificado com o petismo.

Ao incentivar a circulação de fotografias com as cores e os símbolos nacionais, o deputado pretende fortalecer a presença dos apoiadores de Lula nas redes sociais e contestar a associação desses elementos exclusivamente ao campo bolsonarista.

Mais nomes da política brasileira

A mobilização também ganhou o reforço de outras importantes figuras do cenário político nacional. No campo do Executivo, aderiram ao movimento o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e o ex-candidato do PSB ao Governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli, ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor federal na capital. E Leila do Vôlei (PDT).

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