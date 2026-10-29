Morre Roberto Maya, ator e dublador, aos 91 anos

Na noite desta terça-feira (27/10), o ator, apresentador e dublador Roberto Maya morreu no Hospital da Beneficência Portuguesa de Campinas, aos 91 anos. Roberto sofreu uma insuficiência respiratória. O ator deixou sua marca no país pela presença em novelas, em bancadas de apresentação de jornais e na dublagem. A morte foi confirmada em nota do SBT, emissora em que trabalhou no início dos anos 1990.
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Roberto Maya estudou na Escola de Arte Dramática da USP e iniciou sua carreira nos 1950 como radioator. Estreou como ator cinematográfico com o filme de Ibánez Filho, Teus olhos castanhos (1961). Na antiga Rede Tupi, participou das novelas Simplesmente Maria e Éramos seis e se popularizou pela presença nas pornochanchadas, gênero do cinema brasileiro que questionava os costumes e explorava o erotismo, como A noite dos imorais e Os rapazes da difícil vida fácil.
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Quando a Rede Manchete foi inaugurada em 1983, Maya foi convidado para apresentar o Jornal da Manchete, telejornal com outros sete apresentadores. Seis anos depois, passa a apresentar o Documento Especial, programa jornalístico que passou depois para o SBT e, em seguida, para a Rede Bandeirantes. Roberto Maya estava aposentado desde 2016.