Espetáculo Linhas Cruzadas leva romance e humor aos palcos de Brasília

Os atores de "Linhas Cruzadas" sorriem em cena que remete à comédia romântica sobre linhas telefônicas cruzadas - (crédito: Divulgação)

A comédia romântica Linhas Cruzadas chega ao Teatro Brasília Shopping no sábaod (30/10) e no domingo (31/10), às 20h. O espetáculo integra a programação oficial da Mostra Teatral de Brasília e aborda encontros e desencontros amorosos.

Com livre adaptação de textos de Luis Fernando Verissimo, a trama começa quando o vento derruba uma árvore sobre um poste de energia. O incidente provoca o cruzamento das linhas telefônicas de Luiz Eduardo e Maria Helena, iniciando uma conversa que transforma a vida dos jovens.

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Humor cotidiano e dinâmica cênica

A história explora o humor em situações cotidianas nas quais a plateia pode identificar experiências da vida a dois. A montagem questiona se o encontro entre duas pessoas resulta do destino ou do acaso, expondo imprevistos, coincidências e diferenças que marcam o início do relacionamento.

Além dos protagonistas, uma narradora participa da construção da história. A personagem oferece um terceiro ponto de vista para o público, ampliando o jogo teatral e detalhando as expectativas que surgem enquanto o casal se conhece.

A direção e a cenografia são de Beatriz Macedo, que atua no espetáculo e assina a produção executiva. O elenco reúne Beatriz Macedo, Gabriel Cardoso e Letycia Amorim, que também criaram os figurinos. Gabriel Cardoso responde pela direção de produção.

A montagem tem orientação artística de Denis Camargo, desenho e operação de luz de Davi Deboni, operação de som de Brunno Carreli e design gráfico de Mateus Tavares. O projeto recebe apresentação do Ministério da Cultura e Grupo Bali por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Paulo Octávio Investimentos e apoio do Centro Universitário IESB e do Brasília Shopping.

Serviço

datas: sábado (30/10) e domingo (31/10)

horário: 20h

local: Teatro Brasília Shopping

endereço: SCN Quadra 05, Asa Norte

classificação indicativa: livre para todos os públicos

ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

ingressos populares: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

vendas pela Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/estrellaculturaearte

informações: https://www.instagram.com/teatrobrasiliashopping/

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.