Selena e Demi Lovato recriam vídeo nostálgico em campanha de maquiagem

Amigas desde a adolescência, Selena Gomez e Demi Lovato lançam coleção de blushes da Rare Beauty e resgatam referências ao filme "Programa de Proteção para Princesas" - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Selena Gomez e Demi Lovato voltaram a aparecer juntas em um vídeo inspirado nos registros que compartilhavam no YouTube no início da carreira. A novidade divulgada nesta quarta-feira (28/10) marca uma parceria entre as cantoras para a Rare Beauty, marca de maquiagem criada por Selena, e resgata momentos que marcaram a amizade das duas, incluindo referências ao filme Programa de Proteção para Princesas, lançado em 2009.

Ao som de One and the Same, música gravada pelas duas para o longa, a campanha apresenta a coleção Delena Soft Pinch Blush Bundle. O nome faz referência ao apelido “Delena”, criado pelos fãs para a dupla, e reúne dois dos blushes líquidos mais vendidos da marca: Virtue, favorito de Demi, e Hope, escolhido por Selena. O conjunto também inclui um pincel especial para aplicação do produto.

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O lançamento recupera o estilo dos vídeos caseiros que as artistas publicavam juntas em 2008, quando mantinham um canal compartilhado no YouTube. No novo registro, disponibilizado no canal de Selena, elas conversam sobre o tempo desde a última gravação em dupla, relembram a amizade e apresentam os produtos da coleção. A saudação “Yo, yo, yo”, característica dos antigos vídeos, também aparece na produção.

Nas redes sociais, a Rare Beauty celebrou o reencontro com uma referência tanto à história das cantoras quanto ao produto. “18 anos depois, Delena está de volta com um vlog, e sim, elas ainda estão a fazer uma a outra (e a nós!) corar”, publicou a marca.

A campanha também traz figurinos inspirados em Programa de Proteção para Princesas, filme da Disney em que Selena interpretou a princesa Rosalinda e Demi viveu a personagem Carter. Na produção, as duas contracenam como jovens de realidades diferentes que precisam aprender a conviver enquanto Rosalinda se esconde de uma ameaça.

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Uma amizade de idas e vindas

Amigas desde a infância, Selena Gomez e Demi Lovato construíram parte de suas trajetórias no entretenimento juvenil e compartilharam diferentes fases da vida e da carreira. Ao longo dos anos, porém, a relação também passou por períodos de distanciamento e tensão, seguidos de reaproximações. Por isso, voltar a gravar juntas quase duas décadas depois dos primeiros vídeos compartilhados é também um reencontro com uma história acompanhada de perto pelos fãs.

A nova colaboração começou a ganhar forma após um encontro em abril. Na ocasião, Selena foi assistir a um show da It's Not That Deep Tour, turnê de Demi, em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a revista ELLE, as duas se encontraram nos bastidores, e a ideia de trabalhar juntas na Rare Beauty surgiu a partir dessa aproximação.

Por enquanto, não há informações sobre quando a coleção Delena Soft Pinch Blush Bundle chegará ao Brasil.

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