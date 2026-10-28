Sucesso da Broadway, musical Wicked ganha versão especial em Brasília

A Turma Adulta Avançada de Teatro Musical da ETMB, Escola de Teatro Musical de Brasília, apresenta a montagem acadêmica Oz — O Outro Lado da História. O espetáculo é inspirado no musical Wicked, permitindo que os espectadores visitem a terra de Oz e revivam a trajetória das bruxas da Broadway.
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As apresentações estão agendadas para sábado (31/10) e domingo (1º/11) no Teatro POUPEX. No total, a produção preparou quatro sessões para o público, distribuídas nos horários das 16h e das 20h durante os dois dias de programação.
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Canções e diálogos em português
A produção acadêmica traz a adaptação do material original aos palcos da capital federal. Tanto as canções quanto os diálogos criados para a obra Wicked ganham versões apresentadas integralmente em português.
A narrativa se passa muito antes da chegada de Dorothy a Oz. O enredo mostra como Elphaba, uma jovem de pele verde incompreendida, e Glinda, uma garota popular e ambiciosa, se conhecem e constroem uma amizade inesperada.
Ao longo da história das protagonistas, surgem acontecimentos cercados de magia, segredos e escolhas difíceis. Conforme a convivência avança, as situações mostram que o bem e o mal podem não ser exatamente o que parecem.
Valores e regras para os ingressos
As entradas para Oz — O Outro Lado da História estão disponíveis por meio da plataforma Sympla. O valor fixado é de R$ 60 com acréscimo de taxas. Todos os ingressos vendidos correspondem à modalidade de meia-entrada.
Para entrar no Teatro POUPEX, o público deve cumprir uma exigência na recepção:
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apresentar comprovação do benefício por lei, com carteirinha estudantil ou documento de identificação;
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doar 1 kg de alimento não perecível no acesso ao local.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.