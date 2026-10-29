Mostra alemã de cinema traz cinco produções a Brasília em novembro

'Dois para um' de Natja Brunckhorst será exibido na mostra 'Elas dirigem 2026' - (crédito: Divulgação)

Violência, ciclo familiar, desigualdade social e sexualidade são os temas abordados nas cinco produções que compõem a mostra Elas dirigem 2026 — Edição Brasília, dedicadas ao cinema alemão. As obras serão exibidas de 10 a 14 de novembro, às 18h30, no Sesc Estação 504 Sul.

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Os olhares narrativos das diretoras Natja Brunckhorst, Christina Tournatzés, Constanze Klaue, Milena Aboyan e Sonja Heiss são conectados pelas experiências individuais e coletivas levantadas após a reunificação alemã até as expectativas e desafios que cercam a juventude. Apesar das linguagens cinematográficas de cada realizadora, o drama, o humor e a tensão costuram a programação da mostra.

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Obras premiadas e indicadas como Karla (Direção e roteiro) no Festival de Cinema de Munique de 2025, Esmurrando o mundo (Prêmio da Paz do Cinema Alemão — A Ponte) e Quando voltará a ser como nunca foi (Indicação ao Prêmio de Cinema Alemão) são destaques dessa edição.

Os filmes exibidos serão Dois para um (Zwei zu eins) de Natja Brunckhorst, Karla de Christina Tournatzés, Esmurrando o mundo (Mit der Faust in die Welt schlagen) de Constanze Klaue, Elaha de Milena Aboyan e Quando voltará a ser como nunca foi (Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war) de Sonja Heiss.

Serviço

Mostra Elas dirigem 2026 - Edição Brasília

10 a 14 de novembro, às 18h30, no Sesc 504 (Asa Sul, Entrequadra Sul 504/505, Bloco A). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel