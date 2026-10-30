Mingau, do Ultraje a Rigor, surge de pé durante fisioterapia

Músico passou por três cirurgias e mais de um ano de internação após ter sido atingido por um tiro na cabeça em Paraty, em 2023 - (crédito: Reprodução/instagram)

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, apareceu de pé durante uma sessão de fisioterapia, pouco mais de três anos após ser baleado na cabeça em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

O músico, que passou mais de um ano internado em decorrência do quadro médico, continua em processo de reabilitação. O novo registro foi compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (29/10).

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Nas imagens, Rinaldo Oliveira Amaral, nome de batismo do artista, realiza exercícios de sustentação corporal com equipamentos de apoio e o acompanhamento de fisioterapeutas em uma clínica de neuromodulação.

A publicação foi feita no perfil do baixista, administrado pela filha dele, Isabella Aglio. Na legenda, ela falou sobre a importância do espaço para o tratamento e o bem-estar do pai.

"Um passo de cada vez. Dia a dia na neuromodulação, que mais do que um lugar de tratamento físico, é um lugar onde o Mingau dá risada e é feliz. Um lugar que faz bem para ele de dentro pra fora. Obrigada a quem faz parte disso", escreveu.

O que aconteceu com Mingau?

Em setembro de 2023, o baixista foi atingido por um disparo na cabeça durante uma viagem a Paraty, no Rio de Janeiro. A gravidade do ferimento levou à internação prolongada e à realização de pelo menos três cirurgias, entre elas uma cranioplastia.

O músico recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo, em outubro de 2024. Desde então, segue com cuidados de reabilitação para trabalhar as funções motoras e cognitivas afetadas pela lesão.

As atualizações sobre o tratamento são compartilhadas pela família nas redes sociais, onde fãs acompanham os avanços do artista.