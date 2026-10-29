Espaço Cultural Renato Russo recebe festival de cultura surda até domingo

Criada para fortalecer a arte e a cultura surda, a 4ª edição do Festival Despertacular ocupa o Espaço Cultural Renato Russo desta quinta-feira (29/10) a domingo (1º/11), das 8h às 22h. A programação é organizada pelos pesquisadores e artistas surdos Renata Rezende e Lucas Sacramento e reúne teatro surdo, cinema, oficinas, danças, performances e apresentações musicais. A entrada é gratuita e inclui atrações nacionais e internacionais.

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Entre os espetáculos em destaque na programação estão Drogan visual, Deixe-me ser surda, Peter Pan na Terra do Nunca ouve, El show de Chavi, Um dedo bem dado e Encruzilhada. O evento também inclui a exibição de filmes, exposições e feira de empreendedores surdos, como o grafiteiro Rafael Odrus. Para participar das oficinas artísticas, o público pode se inscrever na hora ou pelo site. Mais informações também podem ser consultadas pelo Instagram @despetacular.

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Criado em 2018, o festival surgiu da união das palavras despertar e espetacular. O movimento representa as novas possibilidades que podem surgir por meio da arte em língua de sinais. “Inspirado pela expressividade da Libras e pela potência criativa das mãos, o festival valoriza a visualidade, a criação artística e o protagonismo das comunidades surdas. Um convite para celebrar a arte, a cultura e a criatividade surda contemporânea”, explica Lucas Sacramento.





Serviço

Festival Despertacular

De quinta-feira(29/10) a domingo (1º/12), das 8h às 22h, no Espaço cultural Renato Russo (Quadra 508, Asa Sul). Entrada gratuita. Classificação: livre.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel