Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (31/10)

Transcende teu sofrimento, passa através de tuas dores, porque ainda que tenhas todas as justificativas do Universo para te esbaldar no sofrimento, essa experiência só te servirá e beneficiará no momento em que tomares a sagrada iniciativa da transcendência.

Uma atitude dessas nunca te ocorrerá como resultado de condições externas a ti, ou seja, pode vir um Anjo a te conceder Graças eternas, mas tu não o perceberás se continuas te apegando ao teu amado sofrimento.

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Parece que fazemos de tudo para não sofrer, mas na hora em que sofremos nos apegamos com tanta força a essa condição que isso não pode ser chamado de outra coisa senão de amor. Essa força do apego pode ser redirecionada para passar através de tuas experiências dolorosas e tua alma surgir do outro lado, linda, maravilhosa e criativa.

ÁRIES

Se houver formas alternativas para lidar com os acontecimentos em curso, procure usar tudo que estiver ao seu alcance, porque preservar o rumo do jeito que vem vindo acabaria produzindo estresse e poucas soluções.

TOURO

Qual será a curva do caminho onde você irá se deparar com aqueles assuntos mal resolvidos que você imaginava esquecidos? A vida atua através de mecanismos que nossa humanidade não entende, e que por isso surpreendem.

GÊMEOS

A imprevisibilidade não é necessariamente algo negativo, mas é bastante desconfortável ter de improvisar o tempo inteiro. De todo modo, procure não cultivar sentimentos contrariados, porque a situação se dissipará.

CÂNCER

Cada vez que você se entusiasmar por alguma ideia é importante usar o discernimento, porque apesar de todo entusiasmo ter algo de sagrado, pode também surgir de fantasias que não trariam regozijo se realizadas.

LEÃO

Tentando fazer o certo, você tende a repetir o modelo que foi bem-sucedido em algum outro momento, mas acontece que o tempo atual não encontra referência em nenhuma das experiências passadas. Atente a isso com rapidez.

VIRGEM

Há assuntos que merecem mais diálogo, porque assim você dissiparia os sentimentos adversos que tomaram conta do relacionamento e que, muito provavelmente, são exclusivamente decorrentes da falta de diálogo.

LIBRA

O medo faz as pessoas prometerem e o medo também faz as pessoas recuarem das promessas. Este é um momento muito mal resolvido da história do mundo e as pessoas todas são muito mais afetadas por esse do que pensam.

ESCORPIÃO

Observe bem as reações das pessoas aos seus movimentos, porque pode acontecer que, apesar de suas boas intenções de ajudar, você acabe agregando complicações ao caminho. Isso acontece, não é nada demais nem de menos.

SAGITÁRIO

Se você encontrar resistência demais para fazer o que pretende, considere isso um sinal da vida para reconsiderar seus passos e, talvez, desistir de suas pretensões, pelo menos temporariamente. É assim.

CAPRICÓRNIO

Quando você adota uma postura inflexível que se prolonga no tempo, o destino sempre será o mesmo, a vida vai mudando, você fica para trás e um dia quebra, porque tudo que é inflexível vai quebrar um dia.

AQUÁRIO

É nas minúcias que é melhor você se focar neste momento, porque tendo em vista as ideias maiores que sua alma pretende realizar, dominar os detalhes e minúcias se torna muito importante, senão fundamental. Em frente.

PEIXES

Buscar lucro é legítimo, desde que você contabilize também o investimento de tempo, intelecto, emoção, ação e de todas as manobras necessárias para chegar lá, agregando algo ao mundo com seu lucro. É assim.