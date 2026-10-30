Wêlson Nunes faz shows em Brasília sobre vivências de um nordestino

Wêlson Nunes apresenta show "Patrocinado por Mike, C&Lá e Craro" em Brasília, no dia 30 e 31 de outubro - (crédito: Divulgação)

Vencedor do Prêmio Multishow de Humor 2025, o humorista Wêlson Nunes chega a Brasília para duas apresentações do espetáculo Patrocinado por Mike, C&Lá e Craro. Nesta sexta-feira (30/10), o comediante se apresenta no Teatro da Caesb, em Águas Claras, às 19h. E, sábado (31/10), no Teatro dos Bancários, na Asa Sul, às 19h e 21h. A sessão tem aproximadamente 1h de duração e ingressos a partir de R$ 60, no site Ingresso Digital.

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O espetáculo reúne histórias e observações pessoais de Wêlson sobre a vida adulta, as relações familiares e as diferenças culturais de um nordestino para pessoas de outras regiões do país. O contraste entre hábitos, costumes e formas de lidar com as situações cotidianas é o ponto de partida para o show. O repertório percorre o humor observacional, familiar e gospel.

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Nascido em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Wêlson encontrou na comédia uma maneira de lidar com a própria vida. Em 2019, passou a se dedicar ao stand-up e desde então percorre diversas cidades do Brasil para se apresentar. Além do Prêmio Multishow de Humor, o comediante já conquistou o 1º lugar no Concurso de Novos Talentos da Casa da Comédia Carioca e o título de Humorista da Noite no Hillarius Comedy, em São Paulo.





Serviço

Wêlson Nunes: patrocinado por Mike, C&Lá e Craro

Nesta sexta-feira (30/10), às 21h, no Teatro da Caesb (Av. Sibipiruna, Lotes 13/21 - Águas Claras). E sábado (31/10), às 19h e 21h, no Teatro dos Bancários (EQS 314/315, Bloco A - Asa Sul). Ingressos: R$ 140 e R$ 60 (meia entrada), disponíveis no site Ingresso Digital.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco