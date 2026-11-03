Filha caçula de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai

Filhos do casal passaram a omitir o sobrenome do pai após o conturbado divórcio entre Jolie e Pitt em 2016 - (crédito: Reprodução Redes Sociais / Ander Gillenea/AFP)

A filha caçula dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt oficializou a retirada do nome do pai nesta segunda-feira (9/11). Vivienne Marcheline, de 18 anos, é a quarta filha do casal hollywoodiano a remover o sobrenome de Pitt na Justiça, passando a se chamar Vivienne Marcheline Jolie.

A informação foi confirmada pelo site norte-americano Page Six. Uma audiência foi feita no Tribunal Superior de Los Angeles pela manhã, com a presença remota do advogado de Vivienne, Peter Kenneth Levine.

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A petição para a mudança foi apresentada pela jovem em julho, pouco antes do aniversário de 18 anos. Ela cita “razões pessoais” para a remoção do sobrenome do pai. Antes da caçula, os irmãos Zahara Marley, Maddox e Shiloh já haviam feito a mudança.

Os filhos do casal passaram a omitir o sobrenome do pai após o divórcio entre Jolie e Pitt em 2016. O processo, finalizado apenas em 2024, foi marcado por disputas judiciais pela guarda dos filhos e acusações de agressões.

Dos seis filhos dos atores, apenas Pax e Knox não apresentaram pedidos legais para a retirada do sobrenome do pai. Atualmente, os ex-cônjuges continuam em disputa judicial sobre a vinícola Chatêau Miraval, na França. A propriedade, comprada em 2008, vale 500 milhões de dólares atualmente.