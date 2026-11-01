Cineasta Michael Mann é atingido por disparo acidental em estande

O cineasta Michael Mann sofreu disparo de arma de foto acidental nesse sábado (31/10) enquanto treinava em um estande de tiro credenciado em Los Angeles. O diretor de 83 anos, conhecido por aclamados clássicos como Fogo Contra Fogo, Colateral e Profissão: Ladrão, teve apenas uma lesão superficial provocada pelo disparo acidental de uma arma no coldre. Levado ao hospital logo após o incidente, ele tem alta prevista para este domingo (1º/11), segundo informou o porta-voz à imprensa

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Praticante experiente de tiro ao alvo há décadas, Mann segue com ritmo intenso de trabalho em Hollywood. O cineasta dirigiu recentemente o longa Ferrari, estrelado por Adam Driver, e prepara a pré-produção da sequência de Fogo Contra Fogo, com filmagens agendadas para o início do próximo ano.



