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MÚSICA

TV Globo define convidados do especial de Roberto Carlos; confira

Tradicional musical especial do cantor irá ao ar no dia 23 de dezembro

Roberto Carlos - (crédito: Reprodução/Instagram/@robertocarlosoficial)
Roberto Carlos - (crédito: Reprodução/Instagram/@robertocarlosoficial)

A TV Globo definiu os convidados do tradicional musical especial do cantor Roberto Carlos. O programa anual irá ao ar, em 2026, no dia 23 de dezembro. A veiculação ocorre logo após o término da novela Quem Ama Cuida

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Foram chamados os cantores Daniel e Alexandre Pires estão entre os convidados, assim como Maria Bethânia e Iza. No entanto, ainda não há informações sobre as músicas cantadas em dueto junto ao artista.

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A apresentação será gravada no Rio de Janeiro. Será feita no dia 26 de novembro, às 21h, na Farmasi Arena. Por lá, a Globo grava apresentações de grande porte. Os ingressos já estão à venda desde o dia 15 de outubro de 2026.

A entrada mais cara custa R$ 1.200 mil. A responsável pela direção será Joana Thimoteo, ex-executiva do esporte da emissora. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 30/10/2026 20:24
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