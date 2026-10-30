TV Globo define convidados do especial de Roberto Carlos; confira

A TV Globo definiu os convidados do tradicional musical especial do cantor Roberto Carlos. O programa anual irá ao ar, em 2026, no dia 23 de dezembro. A veiculação ocorre logo após o término da novela Quem Ama Cuida.

Foram chamados os cantores Daniel e Alexandre Pires estão entre os convidados, assim como Maria Bethânia e Iza. No entanto, ainda não há informações sobre as músicas cantadas em dueto junto ao artista.

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A apresentação será gravada no Rio de Janeiro. Será feita no dia 26 de novembro, às 21h, na Farmasi Arena. Por lá, a Globo grava apresentações de grande porte. Os ingressos já estão à venda desde o dia 15 de outubro de 2026.

A entrada mais cara custa R$ 1.200 mil. A responsável pela direção será Joana Thimoteo, ex-executiva do esporte da emissora.