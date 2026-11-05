Bocadim reúne artistas nacionais e talentos do DF em três dias de shows

O festival Bocadim chega à Arena Conic (Birosca), de hoje a sábado, em 11ª edição. Ao longo dos três dias, a programação reúne apresentações de Rita Benneditto (MA/RJ), Getúlio Abelha (CE/SP), Bruna Mendez (GO) e Siamese (PR), além de nove artistas da cena local do Distrito Federal. O evento também contará com sets de DJs entre os shows e atividades formativas gratuitas.

Entre as atrações nacionais, Rita Benneditto apresenta Tecnomacumba, espetáculo que aproxima música eletrônica, ritmos afro-brasileiros, ancestralidade e espiritualidade. Com mais de duas décadas de trajetória, o trabalho revisita referências da cultura e das religiões de matriz africana. Rita conta que teve a ideia de trazer para o público geral os elementos da música dessas religiões durante uma visita ao terreiro em 1997, ao escutar o ponto da Caboca Jurema. "Eu tive um insight sobre a força que tem a música e a dança como catalisadores de energia no transe de um terreiro", conta a artista.

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Hoje, ela tem a oportunidade de levar a proposta para diversos cantos do país, mas destaca que se sente em casa na capital. Para ela, Brasília tem um público atento a novas propostas musicais e aberto a experimentações. Ela espera que a apresentação seja uma festa para celebrar a democracia, a soberania nacional e a força ancestral do povo brasileiro.

Ao longo das 11 edições, o Bocadim passou por transformações. A primeira edição do festival ocorreu em 2014, quando reuniu aproximadamente 2,5 mil pessoas. O público chegou a 9 mil em 2022, mas a busca por eventos cada vez maiores deu lugar a outra perspectiva. A partir de 2024, a organização decidiu trabalhar com espaços de capacidade entre 3 mil e 5 mil pessoas, priorizando a proximidade entre os artistas e a plateia. "O Bocadim passou muitos anos tentando ser grande. Hoje, estamos experimentando a grandeza de ser pequenos", explica a idealizadora e curadora do festival, Dayse Hansa.

A "grandeza de ser pequeno" também orienta a curadoria. Das 201 inscrições recebidas neste ano, foram priorizados artistas do Distrito Federal para compor a programação. Segundo Dayse, a intenção é ampliar a circulação da produção brasiliense, que ainda encontra dificuldades para chegar a outros mercados. "Não queremos que Brasília seja apenas uma cidade receptora de grandes apresentações, mas que sua produção musical seja reconhecida e estabeleça diálogos com outras cenas", afirma.

Hoje, a proposta também prioriza a presença de mulheres, pessoas queer e pessoas negras na composição de todos os aspectos do festival. Há pelo menos cinco edições, o festival mantém equipes técnicas e line-up composta majoritariamente por estes grupos sociais. "Não queremos apenas um festival com mulheres, pessoas LGBTQIAPN e pessoas negras no palco. Queremos que essas pessoas também estejam operando o som, desenhando a luz, dirigindo o palco, realizando a produção, participando da curadoria e tomando decisões", diz Dayse.

Além dos shows, o Bocadim oferece oficinas gratuitas de produção de festivais e produção musical independente. A iniciativa busca aproximar os participantes dos processos de criação e organização de eventos e ampliar o acesso à formação profissional no setor cultural.



Festival Bocadim

De quinta-feira a sábado (5 a 7 de novembro), a partir das 19h, na Arena CONIC (nova Birosca). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma on-line Shotgun. Classificação indicativa: 18 anos. Mais informações sobre a programação no Instagram @bocadimfestival.