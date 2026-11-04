Flávio Venturini e Samuel Rosa se encontram no Festival Estilo Brasil

Do Clube da Esquina ao rock do Skank, a música mineira atravessa gerações e ganha espaço no Festival Estilo Brasil. No dia 13 de novembro, Flávio Venturini e Samuel Rosa sobem ao palco do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, para uma noite que reúne diferentes momentos de suas trajetórias. Enquanto Venturini celebra 50 anos de carreira, Samuel apresenta músicas de seu primeiro álbum solo, Rosa, e sucessos que marcaram sua história na música brasileira.

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Integrante do Clube da Esquina e de grupos como O Terço e 14 Bis, Flávio Venturini construiu uma carreira marcada por canções que permanecem no repertório popular. Na turnê comemorativa de cinco décadas de trajetória, o artista revisita músicas como Todo Azul do Mar, Noites com Sol, Linda Juventude e Espanhola. O espetáculo também dialoga com o álbum Minha História, lançado em 2025, que reúne participações de nomes como Djavan, Ney Matogrosso, Vanessa da Mata e Ivete Sangalo.

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Já Samuel Rosa chega à capital com a Samuel Rosa Tour, que combina faixas do disco Rosa com composições de seus mais de 30 anos de carreira. Entre as novidades estão Segue o Jogo e Rio Dentro do Mar. O repertório também recupera sucessos conhecidos do público, agora com novos arranjos e a sonoridade da banda que acompanha o cantor em sua fase solo, iniciada após o encerramento das atividades do Skank.

O artista define o espetáculo como uma apresentação híbrida, que valoriza os ritmos e o lado mais "suingado" de suas músicas, sem deixar de lado as baladas que marcaram sua trajetória. “É um show para fazer as pessoas se sentirem, naquele momento, no melhor lugar do mundo”, afirma Samuel.

O encontro integra a terceira edição do Festival Estilo Brasil, que começou em 30 de outubro e reúne artistas nacionais e internacionais em cinco apresentações. Após o show da dupla mineira, a programação segue com Marina Sena, em 19 de novembro. No dia 22, Roberto Menescal, Danilo Caymmi e Patty Ascher apresentam o espetáculo Bossa Sempre Nova, com participação especial de Luísa Sonza. O encerramento será em 25 de novembro, com o cantor britânico Seal, vencedor de quatro prêmios Grammy.

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Os ingressos para a apresentação estão disponíveis pela plataforma Ticket and Go. Clientes do Banco do Brasil com cartões BB Visa têm 15% de desconto e podem parcelar a compra em até oito vezes sem juros.

Serviço

Festival Estilo Brasil 2026 – Flávio Venturini e Samuel Rosa

13 de novembro (sexta-feira), às 21h, no Ulysses Centro de Convenções – Brasília (DF). Ingressos na plataforma Ticket and Go, a partir de R$75,65. Clientes Banco do Brasil com cartões BB Visa têm 15% de desconto e parcelamento em até oito vezes sem juros.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel