Kim Kardashian elogia Cauã Reymond: "Muito bem preparado"

Cauã Reymond revelou nervosismo nos primeiros dias de gravação ao dividir cenas em inglês com Kim Kardashian e Glenn Close - (crédito: Reprodução/YouTube)

Kim Kardashian elogiou o ator brasileiro Cauã Reymond, com quem contracenou na segunda temporada de Tudo é Justo, série disponível no Disney+. Em entrevista à revista Marie Claire, a empresária e atriz norte-americana destacou o profissionalismo e a dedicação do colega durante as gravações. Cauã interpreta Raul, guarda-costas de Allura Grant, personagem vivida por Kim na produção criada por Ryan Murphy.

A experiência de trabalhar com o brasileiro foi destacada pela empresária, que ressaltou a preparação demonstrada por Cauã no set.

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"Foi um prazer trabalhar com ele. É um cara fantástico e sempre muito bem preparado", elogiou.

Kim também chamou atenção para a relação entre Raul e Allura, destacando como a presença do segurança se torna importante diante das ameaças enfrentadas pela personagem ao longo da história.

"Ele interpreta meu guarda-costas e com certeza me protege de muitas coisas assustadoras que acontecem na vida da Allura", explicou.

Outra integrante do elenco que aprovou o desempenho de Cauã foi Naomi Watts, intérprete de Liberty Ronson. A atriz contou que já havia assistido aos capítulos iniciais da produção e se mostrou satisfeita com o trabalho do colega brasileiro.

"Cauã foi ótimo. Acabei de assistir aos primeiros episódios e ele está muito bem no papel", avaliou.

Naomi ainda aproveitou a conversa para fazer um comentário bem-humorado sobre a aparência do ator. "Além disso, ele é um gato", brincou, aos risos.

A parceria entre Cauã e as estrelas de Hollywood também ganhou visibilidade fora das telas. Durante a divulgação da série nos Estados Unidos, o brasileiro participou de compromissos promocionais ao lado das atrizes e compartilhou registros da pré-estreia em Nova York, onde apareceu acompanhado de Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts.

Desafios da estreia internacional

A participação em Tudo é Justo representa mais um passo de Cauã no mercado audiovisual internacional. Antes da estreia, o ator falou sobre os desafios de atuar em inglês e dividir cenas com artistas de projeção mundial.

Em entrevista à revista Veja, ele revelou que os primeiros dias de gravação foram acompanhados de nervosismo, especialmente durante uma cena extensa com Kim Kardashian e Glenn Close. A experiência também exigiu uma adaptação às diferenças entre os métodos de trabalho das produções brasileiras e norte-americanas.

Sobre a série

Criada por Ryan Murphy, responsável por sucessos como Glee e American Horror Story, Tudo é Justo acompanha um grupo de advogadas especializadas em processos de divórcio que decide abandonar um escritório tradicional, dominado por homens, para fundar a própria firma em Los Angeles.

A produção reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema, como Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Teyana Taylor, além de Kim Kardashian e Cauã Reymond.

A segunda temporada chegou ao catálogo do Disney+ em 4 de novembro, com três episódios disponibilizados inicialmente.