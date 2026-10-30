Cauã Reymond aparece ao lado de Kim Kardashian em imagem de 'Tudo é justo'

Imagem divulgada da série 'Tudo é Justo', com Cauã Reymond ao lado de Kim Kardashian - (crédito: Divulgação/Disney+)

O ator carioca Cauã Reymond se aproxima da participar da primeira grande produção internacional da carreira. Na próxima quarta-feira (4/11), estreia na segunda temporada da série norte-americana Tudo é Justo. Nesta sexta-feira (30/10), a Disney+ divulgou a primeira imagem da nova leva de episódios, onde o brasileiro aparece ao lado de Kim Kardashian, Sarah Paulson, Glenn Close, Naomy Watts e Niecy Nash.

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A entrada de Cauã no elenco havia sido anunciada em setembro deste ano. No entanto, informações sobre qual personagem interpretará, assim como as características do papel e as primeiras cenas ainda não foram divulgadas.

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No ar desde novembro de 2025, a primeira temporada da produção conta a história de um grupo de mulheres decidido a deixar um escritório de advocacia especializado em divórcio, mas dominado por homens.

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O conjunto feminino parte para uma empreitada própria, a fim de criar a própria firma. Durante a trama, enfrentam diferentes separações e ainda grandes segredos de clientes e suas consequências.