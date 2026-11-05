5 anos sem Marília Mendonça: saiba mais sobre recordes, herança, legado e filme

Marília Mendonça acumulou mais de 10 bilhões de reproduções no Spotify, tornando-se a artista brasileira mais ouvida de todos os tempos na plataforma - (crédito: Divulgação)

Nesta quinta-feira (5/11), completam-se cinco anos da morte de Marília Mendonça, uma das artistas mais populares da música brasileira. Aos 26 anos, a cantora teve a carreira interrompida por um acidente aéreo no interior de Minas Gerais, em 5 de novembro de 2021, quando seguia para uma apresentação. A notícia provocou comoção nacional e encerrou precocemente uma trajetória que havia transformado o cenário sertanejo.

Conhecida como "Rainha da Sofrência", Marília conquistou o público ao dar protagonismo às experiências femininas em um gênero historicamente marcado pela presença masculina. Suas músicas abordavam traições, desilusões e términos de relacionamentos, mas também falavam de independência, superação e autoestima, sempre com uma linguagem próxima da realidade de seus ouvintes.

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O alcance desse repertório ultrapassou os anos em que esteve nos palcos. Mesmo depois de sua morte, a artista acumulou recordes nas plataformas digitais, recebeu premiações e teve gravações inéditas lançadas. Agora, sua história também ganha novos registros audiovisuais, com uma série documental lançada em outubro e um filme biográfico previsto para 2027.

A tragédia que interrompeu a carreira

Era sexta-feira, 5 de novembro de 2021, quando o Brasil recebeu a notícia de que o avião que transportava Marília Mendonça havia caído nas proximidades de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora havia deixado Goiânia, em Goiás, naquela tarde, para cumprir a agenda de um show que aconteceria à noite.

Além dela, estavam a bordo o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro e os pilotos Geraldo Martins de Medeiros Júnior e Tarciso Pessoa Viana. Todos morreram.

A aeronave, um bimotor Beechcraft King Air C90A, de prefixo PT-ONJ, era operada pela PEC Táxi Aéreo. Durante a aproximação para o pouso, por volta das 15h30, o avião atingiu um cabo para-raios de uma linha de transmissão de energia elétrica de 69 quilovolts, administrada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

O impacto danificou a estrutura da aeronave e provocou a separação do motor esquerdo ainda em voo. Sem controle, o avião caiu sobre um terreno rochoso, nas proximidades de um curso d'água. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o resgate, mas não encontraram sobreviventes.

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As circunstâncias da tragédia foram examinadas em investigações conduzidas por autoridades aeronáuticas e policiais. Em maio de 2023, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou o relatório final, no qual descartou falhas mecânicas e identificou problemas na avaliação dos parâmetros utilizados durante a aproximação para o pouso.

Conforme os investigadores, a tripulação iniciou a manobra a uma distância superior à esperada para aquele tipo de aeronave, mantendo uma altitude muito baixa em relação ao terreno. Essa trajetória ampliou o risco de colisão com obstáculos, entre eles o cabo atingido pelo avião, cuja visualização também era dificultada pelo pouco contraste com a vegetação.

O documento esclareceu que a linha de transmissão estava fora da zona de proteção do aeródromo e não se enquadrava nas condições que exigiam sinalização aeronáutica. A análise do Cenipa teve finalidade preventiva, voltada à identificação dos fatores que contribuíram para a ocorrência, sem atribuição de responsabilidade criminal.

Já a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu, em outubro daquele ano, que a queda decorreu de negligência e imprudência dos pilotos, que deveriam ter considerado previamente os obstáculos existentes na região. O inquérito foi arquivado em razão da morte dos dois profissionais.

O que revelou a perícia

Os exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte estabeleceram que Marília Mendonça morreu em decorrência de politraumatismo contuso. A condição ocorre quando múltiplas lesões provocadas por impactos físicos são responsáveis pela morte.

A mesma causa foi identificada nas outras quatro vítimas. As análises também afastaram a participação de fatores como intoxicação ou consumo de álcool e outras substâncias nos óbitos.

Na apresentação dos resultados, em novembro de 2021, o médico-legista Thales Bitencourt, que integrava a direção da Polícia Civil mineira, explicou que os exames não identificaram outras condições que pudessem ter contribuído para as mortes.

"Todos os exames vieram negativo para outros fatores que pudessem ter contribuído para a morte".

De compositora a fenômeno nacional

Muito antes de se tornar uma das vozes mais conhecidas do sertanejo, Marília já havia conquistado espaço no mercado musical por meio de suas composições. Nascida em 22 de julho de 1995, em Cristianópolis, Goiás, Marília Dias Mendonça cresceu em Goiânia e começou a escrever músicas ainda na adolescência.

Suas letras chegaram primeiro ao público pelas vozes de outros artistas. Entre os que gravaram trabalhos da compositora estão Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Cristiano Araújo, Matheus e Kauan e Wesley Safadão.

Com mais de 300 obras cadastradas no Ecad, Marília Mendonça começou como compositora de grandes sucessos antes de se tornar a principal voz da sofrência no país (foto: Divulgação)

Canções como Cuida Bem Dela, Até Você Voltar, Calma, É Com Ela Que Eu Estou e Flor e o Beija-Flor ajudaram a estabelecer seu nome nos bastidores da indústria sertaneja. Esse reconhecimento abriu caminho para que Marília construísse uma carreira como intérprete de suas próprias histórias.

A projeção nacional veio com o álbum Marília Mendonça: Ao Vivo, lançado inicialmente em 2015 e relançado pela Som Livre em 2016. O trabalho apresentou ao grande público uma cantora de voz marcante, com uma interpretação que alternava vulnerabilidade e firmeza e fazia das situações cotidianas o centro de suas músicas.

Foi com Infiel que Marília consolidou sua posição entre os grandes nomes do sertanejo. Ao contrário de muitas narrativas românticas tradicionais, a canção colocava a mulher diante de uma traição e lhe atribuía a decisão de abandonar o relacionamento. A repercussão ajudou a estabelecer uma identidade artística que encontraria continuidade em sucessos posteriores.

Marília não foi a primeira mulher a conquistar espaço no gênero, mas tornou-se uma das principais representantes de uma geração de cantoras que ampliou a presença feminina nas paradas de sucesso. Sua influência também esteve na maneira de retratar personagens que sofriam por amor sem necessariamente aceitar situações que lhes causavam sofrimento.

Os sucessos que atravessaram os anos

Entre as músicas que marcaram a trajetória da cantora estão Eu Sei de Cor e Alô Porteiro, ambas centradas na decisão de deixar uma relação para trás. A primeira retrata o desgaste de um amor que já não encontra motivos para continuar, enquanto a segunda acompanha uma mulher determinada a impedir o retorno de um antigo companheiro.

Essa temática também aparece em Supera, que se tornou uma espécie de incentivo para quem tenta superar uma separação. Já De Quem É a Culpa? explora a dificuldade de esquecer alguém, ao passo que Amante Não Tem Lar apresenta as contradições e os conflitos envolvidos em uma relação extraconjugal.

O repertório ainda inclui Ciumeira, Bebi Liguei, Bem Pior Que Eu e Graveto, sucessos que ajudaram a ampliar o alcance da artista nas plataformas digitais através do projeto Em Todos os Cantos. Em Todo Mundo Vai Sofrer, um dos destaques do projeto, Marília transformou as decepções amorosas em uma narrativa que conquistou o público.

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Outro momento importante de sua produção foi Troca de Calçada, composição que apresentou uma abordagem social diferente das histórias românticas pelas quais ficou conhecida. A música retrata uma mulher submetida ao julgamento e ao preconceito da sociedade, ampliando os temas abordados em seu trabalho.

A permanência dessas canções também pode ser observada nos levantamentos de execução musical. Em julho de 2026, a CNN Brasil publicou dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) que colocavam Infiel entre as composições mais regravadas de Marília. Entre as mais executadas em apresentações ao vivo apareciam Todo Mundo Menos Você, Presepada, Troca de Calçada, Infiel e Flor e o Beija-Flor.

No mesmo mês, um levantamento divulgado pelo NaTelinha destacou Bem Pior Que Eu, Infiel, Bebi Liguei, Estranho e De Quem É a Culpa? entre os trabalhos solo da artista com maior número de visualizações no YouTube.

Os números também se refletem no catálogo de direitos autorais. Segundo levantamento divulgado pelo Ecad no quinto aniversário de sua morte, Marília possui 349 obras musicais e 547 gravações cadastradas na base brasileira de gestão coletiva.

Recordes mesmo após a morte

A força comercial de Marília Mendonça não desapareceu com sua partida. Em abril de 2024, ela se tornou a primeira artista brasileira a alcançar 10 bilhões de reproduções no Spotify, um resultado obtido quase dois anos e meio depois do acidente.

A plataforma também reconheceu Marília como a artista brasileira mais ouvida de todos os tempos. Ela havia liderado o ranking nacional de reproduções em 2019 e 2020 e voltou ao primeiro lugar em 2022, quando já não estava viva.

Entre os trabalhos lançados postumamente, Leão, parceria com o rapper Xamã, tornou-se um dos maiores destaques. A gravação integrou o álbum Decretos Reais, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2023. Naquele mesmo ano, a faixa foi a mais reproduzida no Brasil considerando as diferentes plataformas de streaming, segundo levantamento da Pro-Música Brasil.

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A circulação de suas composições também continuou por meio de novos projetos. Em 2026, o álbum Manuscritos reuniu registros da cantora interpretando músicas que havia composto e que ganharam projeção nas vozes de outros artistas, incluindo gravações realizadas durante transmissões ao vivo na pandemia de covid-19.

No YouTube, o alcance também permanece expressivo. Segundo dados divulgados pela Band nesta quinta-feira, as produções associadas à artista já ultrapassaram 15 bilhões de visualizações, depois de ela se tornar a primeira cantora brasileira a superar a marca de 10 bilhões na plataforma.

O filho Léo e os desdobramentos familiares

Fora dos palcos, um dos capítulos mais importantes da vida de Marília foi a maternidade. A cantora tornou público, em maio de 2019, o relacionamento com o sertanejo Murilo Huff, que conheceu por meio da música. Os dois já haviam trabalhado juntos e gravado Dois Enganados, parceria lançada naquele ano.

Em 16 de dezembro de 2019, nasceu Léo Mendonça Huff, em Goiânia. O menino era o primeiro filho de ambos e tinha apenas um ano e dez meses quando perdeu a mãe.

Marília deu à luz Léo em dezembro de 2019, fruto do seu relacionamento com Murilo Huff (foto: Reprodução/Instagram)

O relacionamento entre os artistas passou por separações e reconciliações. Em julho de 2020, Marília anunciou o término do namoro, mas o casal voltou a se aproximar posteriormente. A última separação ocorreu em setembro de 2021, cerca de dois meses antes da tragédia.

Após a morte da cantora, Léo passou a ser criado em uma estrutura familiar que envolvia o pai e a avó materna, Ruth Moreira, conhecida como Dona Ruth. A convivência, entretanto, acabou se tornando objeto de uma disputa judicial em 2025.

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Murilo Huff recorreu à Justiça por ter preocupações relacionadas aos cuidados dispensados ao filho e ao acesso a informações sobre sua rotina. As divergências familiares também envolveram questões patrimoniais ligadas ao legado deixado pela artista, incluindo rendimentos e direitos autorais.

No fim de junho de 2025, o cantor obteve a guarda provisória unilateral de Léo, que até então vivia com a avó materna em um regime de guarda compartilhada com o pai.

Em maio de 2026, surgiram notícias sobre uma possível solução para o conflito. O apresentador Matheus Baldi, do programa Fofocalizando, informou que Murilo e Dona Ruth estariam próximos de um entendimento capaz de encerrar a disputa, inclusive em relação a questões financeiras.

A possibilidade, porém, não significava que houvesse uma decisão definitiva da Justiça. Na ocasião, fontes próximas à família afirmaram ao portal Hugo Gloss que o entendimento dizia respeito apenas à flexibilização das visitas de Léo à avó materna, por iniciativa do próprio Murilo.

Até aquele momento, não havia confirmação pública de um acordo judicial que encerrasse todas as divergências. Os processos tramitavam sob sigilo, o que limitava o acesso às informações sobre as negociações.

A história de Marília nas telas

Cinco anos após a morte da artista, sua trajetória continua inspirando produções que buscam apresentar ao público diferentes aspectos de sua vida pessoal e profissional.

A mais recente chegou ao Prime Video em 16 de outubro de 2026. Dirigida por Susanna Lira, a série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco acompanha a ascensão da cantora, desde os primeiros trabalhos como compositora até sua consolidação como um dos maiores fenômenos da música nacional.

Dividida em quatro episódios, a produção utiliza um extenso arquivo pessoal, além de entrevistas com familiares, amigos e parceiros de carreira. O material de pesquisa reuniu mais de 530 mil imagens, 50 mil vídeos e centenas de mensagens, áudios e anotações, permitindo recuperar episódios pouco conhecidos de sua trajetória.

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Entre os participantes estão artistas que conviveram com Marília, como Maiara e Maraisa, Paula Fernandes e Zezé Di Camargo. A série é produzida pelas empresas Chatrone e Kromaki e integra um conjunto de projetos desenvolvidos pelo Prime Video após um acordo de licenciamento dedicado à história da cantora.

A plataforma também prepara uma cinebiografia intitulada Marília, com estreia prevista para 2027. As gravações aconteceram entre julho e setembro deste ano, com cenas realizadas em Goiânia e São Paulo.

Para interpretar a protagonista, foi escolhida Marina Versos, cantora, compositora e atriz goiana de 24 anos, selecionada em um processo que reuniu mais de mil candidatas. Assim como Marília, a artista iniciou a relação com a música ainda criança e desenvolveu uma carreira profissional como cantora na capital de Goiás.

Marina estudou Direção de Arte na Universidade Federal de Goiás (UFG) e tem formação teatral pela Escola de Artes Basileu França. Ela decidiu participar da seleção para a cinebiografia após receber incentivo de um amigo, sem imaginar que seria escolhida para o papel principal.

O elenco também conta com Hermila Guedes, que interpreta Dona Ruth, Klara Castanho e Sophia Valverde nos papéis de Maiara e Maraisa, além de Marcelo Serrado. Daniel Haidar, Alejandro Claveaux, George Sauma, André Torquato, Luccas Oliver, Igor Armucho, Davi Bensá e Marcus Gouveia também participam da produção.

Parte das filmagens procurou reconstruir ambientes diretamente ligados à infância e à adolescência da cantora. Em Goiânia, a equipe gravou no Restaurante Panelinha de Barro, localizado no Parque Amazônia e frequentado por Marília, além da Rua Cananéia, onde fica uma das casas em que ela viveu antes de alcançar a fama.

A chegada dessas produções amplia as formas de preservar a memória de uma artista cuja carreira durou poucos anos, mas deixou uma marca profunda no sertanejo.

Entre gravações que continuam sendo descobertas por novos ouvintes, composições interpretadas por outros músicos e registros de sua vida fora dos palcos, Marília Mendonça permanece presente na música brasileira, cinco anos depois da tragédia que interrompeu sua trajetória.





