Microssérie vertical "E se?" aborda o acaso do amor nos dias atuais

E se você reconhecesse o amor da sua vida no pior momento possível? A microssérie vertical E se?, criada e roteirizada por Ana Clara Paim e Angelo Maragno, quer provocar reflexões sobre o amor e os relacionamentos. A produção, dividida em sete episódios de menos de três minutos, gira em torno de Tereza, uma mulher que reconhece o amor de sua vida, Tadeu, no momento mais inesperado: ao encontrá-lo na porta de casa, de braços dados com sua melhor amiga.

Ana e Angelo, que se conheceram em São Paulo e admiravam o trabalho um do outro, decidiram dar vida a esse projeto que já tinha um roteiro guardado desde 2021 feito pela atriz. Goiana radicada em São Paulo, Ana Clara Paim é atriz, escritora e roteirista, criou e protagonizou a peça Minha vida amorosa é uma comédia, que passou por 16 capitais do Brasil, e a websérie Elas por ela. Na tevê, esteve em Rensga Hits (Globoplay) e Rock Story (TV Globo).

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Angelo Maragno, por sua vez, é ator, criador de conteúdo e diretor de fotografia natural do Rio Grande do Sul. Com experiência em curtas-metragens, tanto como ator quanto como diretor, transita entre o audiovisual, a publicidade e a criação artística. Ex-atleta de highline, empresário e paraquedista, tem uma forte conexão com a natureza, os esportes de aventura e as viagens, tendo conhecido 32 países e vivido em diferentes lugares do mundo. À frente de sua própria produtora audiovisual, desenvolve projetos e conteúdo para marcas, unindo olhar cinematográfico, criatividade e narrativa visual — bagagem que aplica diretamente na direção de fotografia da série.

"Sempre tivemos a vontade de criar algo juntos. Quando nos encontramos, a conexão foi imediata e, em dois dias, já estávamos gravando", destaca Angelo. "Eu disse que eu tinha um roteiro feito, onde o primeiro episódio poderia ser por si só um vídeo com início, meio e fim. Ele viu, gostou e dois dias depois já gravamos", completa Ana.

Um grande diferencial da produção é o cuidado com a estética, que terá finalização cinematográfica. Angelo, que é responsável pela direção de fotografia, revela: "Optamos por um olhar mais cinematográfico, mesmo com orçamento limitado. Queremos que a estética e a tensão da trama ressoem com o público". Além do cuidado com a fotografia, a produção ganhou trilha sonora original, feita especialmente para ela em parceria com os músicos Evando Sampaio e o Panda, ambos de Goiânia, que promete dar ainda mais vida às emoções da história.

Os personagens, Tereza e Tadeu, são descritos pela criadora da série como "pessoas comuns", sem vilões ou mocinhos. "Eles enfrentam dilemas reais e complexos", reflete. A relação entre os dois, marcada por amor e lealdade, cria um espaço para que temas como rivalidade feminina e dilemas emocionais sejam explorados ao longo da série.

Os criadores também ressaltam a importância das interações com o público. O feedback do primeiro episódio, que foi produzido de forma mais despretensiosa e sem diálogos, levou a uma repercussão positiva e a conversas profundas sobre relacionamentos contemporâneos nas redes sociais. "É interessante ver como o público se identifica com o que retratamos", afirma Ana.

O fato de não haver falas, como explica Ana, gerou um engajamento para além do esperado. Ela conta que começaram a vir pessoas de outros países para assistir ao vídeo. "Esse primeiro episódio acabou chegando no mundo todo. Teve até comentário de idioma que eu nem sei qual é (risos). Tive que ver a tradução e tudo. Acredito que são inúmeras as histórias que poderiam ter acontecido, e esse 'se' mexe muito com o imaginário das pessoas, de uma maneira geral. Querendo ou não, a série segue esse caminho", comenta.

Angelo destaca que a série tocou em uma ferida contemporânea: a frieza dos relacionamentos e a falta de atitude das pessoas — a chamada "pista salgada". Ele observa que o primeiro episódio gerou reações divididas nos comentários: homens temendo serem acusados de abuso caso se aproximem, e mulheres reclamando que os homens não tomam atitude. Para ele, foi interessante perceber essas duas visões sobre a mesma situação.

Ana complementa dizendo que as relações contemporâneas são um terreno fértil para o público. Ela aponta que a trama explora o dilema entre seguir o desejo do coração ou se tornar "a pior amiga do mundo", e que pretende aprofundar a rivalidade feminina em uma segunda temporada, caso a série continue. Por fim, provoca: algumas histórias de amor nascem tortas — será que essa é uma delas?

Com um lançamento planejado para toda segunda, quarta e sexta-feira, "E se?" busca envolver o público em uma narrativa que traz temas como o medo da rejeição, a solidão e a busca por conexões verdadeiras em um mundo dominado pela tecnologia.



