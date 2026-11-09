Saxofonista francesa Claire Michael traz show inédito ao Clube do Choro

Claire Michael, que trará seu quarteto franco-brasileiro para Brasília, posa com seu saxofone - (crédito: Divulgação )

A compositora, multi-instrumentista e cantora francesa Claire Michael se apresenta em Brasília nesta terça-feira (10/11), no Clube do Choro, a partir das 20h30. Os ingressos do primeiro lote custam a partir de R$ 25 e estão disponíveis no site oficial do local.

Descoberta pelo violinista Didier Lockwood, a musicista expandiu sua carreira internacional e consolidou sua maturidade artística. Na apresentação da capital federal, ela traz as faixas do álbum Tiger Note, gravado ao lado de seu quarteto franco-brasileiro formado por Jean-Michel Vallet no piano, Patrick Chartol no contrabaixo e Zaza Desidério na bateria.

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Repertório e diálogo musical

O repertório combina temas autorais e versões recriadas de obras consagradas do gênero. O público poderá ouvir leituras de clássicos como as músicas Love Supreme e Giants Steps, compostas por John Coltrane, além de Summertime, ligada às interpretações históricas de Louis Armstrong e Ella Fitzgerald.

O quarteto une técnica, ritmo e experimentação por meio de uma sonoridade centrada na escuta e na liberdade criativa. A estética do grupo expressa ligação direta com o jazz e homenageia mestres que inspiram a artista, com destaque central para John Coltrane, Wayne Shorter e Pharoah Sanders.

Carreira e reconhecimento

Com dez álbuns lançados, Claire Michael realizou turnês internacionais pela Europa, Oriente Médio, Ásia e América Latina. Em passagem pelo Brasil realizada no ano de 2006, a artista conquistou a consagração de revelação do ano.

A instrumentista já dividiu o palco de festivais e clubes com nomes expressivos da música, incluindo Dave Liebman, Raul de Souza e Paolo Fresu. Sua discografia recente gerou repercussão favorável na imprensa cultural.

Em 2022, Claire lançou o disco Mystical Way, trabalho que deu sequência ao tributo Trane Steps. Os projetos conquistaram avaliações positivas unânimes da crítica francesa e alcançaram as cotações máximas concedidas por publicações como a revista Jazz Magazine e o periódico Télérama.

Serviço

Tiger Note

Com Claire Michael Group apresenta. Nesta terça-feira (10/11), às 20h30, no Clube do Choro (SDC Bloco G, Plano Piloto, Brasília, DF). Ingressos: a partir de R$ 25 (primeiro lote). Não recomendado para menores de 18 anos





Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.