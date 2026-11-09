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Estreia nesta semana

Netflix divulga trailer de documentário com entrevista inédita de Suzane

Produção da Netflix reúne depoimentos inéditos da condenada pelo assassinato dos pais e estreia nesta quarta-feira (11/11)

Suzane von Richtofen - (crédito: Divulgação/Netflix)
Suzane von Richtofen - (crédito: Divulgação/Netflix)

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (9/11) o primeiro trailer oficial de ‘Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga’, documentário que estreia na plataforma nesta quarta-feira (11/11). A produção traz entrevistas inéditas com Suzane, condenada por participação no assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, em São Paulo, e volta a um dos crimes de maior repercussão do país.

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Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o filme reúne o relato de Suzane, imagens de arquivo, entrevistas com especialistas e pessoas ligadas ao caso. Segundo a Netflix, a proposta é investigar quem ela se tornou mais de duas décadas depois do crime, confrontando suas declarações com as informações reunidas durante as investigações.

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Na obra, a Netflix afirma que o relato da protagonista será confrontado com o que já foi investigado e apurado. A proposta é que o documentário trate não apenas do assassinato de Manfred e Marísia, mas também da passagem do tempo, da exposição pública e da vida de Suzane depois da condenação.

“Mais de duas décadas depois do crime, o documentário nos permite discutir assuntos muito caros à nossa sociedade, como a mídia e seu impacto nesse e em outros casos semelhantes, a ressocialização, um pouco da realidade do sistema penal no Brasil”, afirma a diretora Lygia M. Barbosa.

Outras produções sobre o caso

O lançamento também amplia a lista de obras audiovisuais dedicadas ao caso. Em 2021, a Prime Video lançou os filmes ‘A Menina que Matou os Pais’ e ‘O Menino que Matou Meus Pais’, que apresentam versões distintas dos fatos, a partir das perspectivas atribuídas a Suzane e Daniel Cravinhos, respectivamente. Carla Diaz interpretou Suzane, enquanto Leonardo Bittencourt viveu Daniel.

Em 2023, a plataforma lançou ‘A Menina que Matou os Pais: A Confissão’, que deu continuidade às produções sobre o caso. Já em 2025, Suzane foi interpretada por Marina Ruy Barbosa na série ‘Tremembé’, baseada na obra do jornalista Ullisses Campbell. Diferentemente dessas dramatizações, o novo título da Netflix é um documentário e inclui a participação direta da própria condenada.

Netflix também produziu documentário sobre Elize Matsunaga

A escolha não é inédita no catálogo da Netflix. Em 2021, o serviço lançou ‘Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime’, série documental de quatro episódios em que Elize apresentou sua versão do assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga, ocorrido em 2012. Ela confessou ter matado e esquartejado o marido, em um caso que também ganhou grande repercussão nacional.

Além de sua fala, a produção reuniu depoimentos de familiares, pessoas próximas ao casal, jornalistas, advogados e peritos, reconstruindo o relacionamento, o assassinato, a investigação e o julgamento.

Na divulgação da obra, a Netflix destacou que Elize falou publicamente sobre suas motivações. "Ainda não sei dizer que tipo de emoção fez eu apertar aquele gatilho", afirmou ela em trecho reproduzido no anúncio oficial da série. Assim como no novo filme sobre Suzane, a narrativa colocou o depoimento da pessoa condenada em diálogo com outros relatos e elementos da apuração.

O documentário chega à Netflix nesta quarta-feira (11/11). O trailer oficial já pode ser assistido nos canais da plataforma.

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Guilherme Cavalcanti

Repórter

Formação em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), é repórter do site do Correio Braziliense, com interesse em política, meio ambiente e desinformação. Colaborou na Agência Pública de Jornalismo Investigativo entre 2024 e 2026.

Por Guilherme Cavalcanti
postado em 09/11/2026 18:35
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