Filme de Adelia Sampaio desaparecido há 40 anos abre mostra em Brasília

Evento criado em 2017 reúne produções de 15 estados brasileiros, do Distrito Federal e de quatro países africanos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Com uma programação que reúne 40 produções audiovisuais de realizadoras brasileiras e estrangeiras, a VIII Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio começa nesta segunda-feira (9/11), em Brasília.

O evento, que segue até sábado (14/11), terá exibições de curtas, médias e longas-metragens, além de oficinas gratuitas, homenagens e atividades dedicadas à preservação da memória do cinema negro realizado por mulheres. A abertura será às 19h20, no Cine Brasília, com a apresentação de um filme de 1981 que permaneceu mais de quatro décadas fora das telas.

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A seleção deste ano reúne trabalhos de cineastas de 15 estados brasileiros e do Distrito Federal, além de produções de Mali, Burkina Faso, Senegal e Cuba. As atividades serão distribuídas entre o Cine Brasília, a Universidade de Brasília (UnB) e o Sesc Presidente Dutra, no Setor Comercial Sul. Parte das sessões também estará disponível pela plataforma UBUPLAY, permitindo o acompanhamento da programação pela internet.

Criada em 2017 pela cineasta e professora Edileuza Penha de Souza, a mostra chega à oitava edição com a proposta de ampliar a circulação de obras dirigidas por mulheres negras, especialmente aquelas que encontram dificuldades para alcançar os circuitos tradicionais de exibição. Além da competição, o evento contará com uma programação paralela dedicada às cineastas Adelia Sampaio e Joyce Prado, homenageadas deste ano.



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Filme desaparecido retorna às telas após mais de 40 anos

Um dos principais destaques da programação é a recuperação de Agora Um Deus Dança Em Mim (1981), curta-metragem dirigido por Adelia Sampaio que será exibido na abertura da mostra. A produção, que estava desaparecida havia mais de quatro décadas, passou por um processo de restauração conduzido pela Cinemateca Brasileira e voltará a ser apresentada ao público.

Construído a partir de uma apresentação solo da bailarina Tatiana Cobbett, ao som da música Largo, o filme aborda os obstáculos enfrentados por profissionais da dança no Brasil. A narrativa acompanha as dificuldades de quem conclui a formação artística, mas encontra poucas oportunidades de trabalho e espaços para apresentar suas criações.

A sessão de abertura também inclui Quase da Família (2026), último filme dirigido por Joyce Prado. Realizada em 2025, a obra discute a trajetória de reivindicações pela regulamentação do trabalho doméstico no país. A cineasta morreu em dezembro daquele ano, antes de acompanhar a conclusão do projeto.

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As duas realizadoras também serão lembradas na mostra paralela Orun e Ayê: Memórias que atravessam o tempo, dedicada a produções que representam diferentes gerações do audiovisual brasileiro.

Segundo Edileuza Penha de Souza, idealizadora e coordenadora do evento, a escolha das homenageadas está relacionada à necessidade de reconhecer tanto as pioneiras quanto as profissionais que deram continuidade à ampliação da presença de mulheres negras no cinema.

"A Mostra reafirma, a cada edição, seu compromisso com a valorização do cinema negro no feminino, atuando tanto como vitrine para novas cineastas e suas produções quanto como espaço de reconhecimento e preservação da memória daquelas que abriram caminhos", destaca.

A trajetória de Adelia Sampaio, que dá nome ao evento, está diretamente ligada às transformações do cinema brasileiro. Filha de mãe solo e criada em um colégio interno, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde despertou o interesse pela atividade cinematográfica aos 13 anos.

Sua entrada no setor ocorreu em 1968, quando começou a trabalhar como telefonista na Difilm. Sem formação acadêmica específica na área, aprendeu diferentes funções técnicas ao longo da carreira, até chegar à produção executiva e à direção. Também participou da mobilização dos trabalhadores do cinema contra as condições precárias enfrentadas nos bastidores, contribuindo para a criação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica.

Reconhecida como a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, Adelia construiu uma filmografia marcada por questões sociais, entre elas o racismo, a marginalização, o envelhecimento e a solidão. Sua atuação ocorreu em um ambiente profissional historicamente dominado por homens brancos, no qual precisou enfrentar obstáculos relacionados à raça e ao gênero.

A cineasta também terá uma atividade dedicada à sua produção literária. Na terça-feira (10/11), às 16h, o Anfiteatro 10 da UnB receberá o pré-lançamento de Voos e Sonhos de uma Borboleta, livro infantojuvenil escrito por Adelia. A publicação recupera passagens de sua infância por meio de uma narrativa poética, apresentando aspectos de sua história pessoal a leitores de diferentes idades.

Oficinas e premiações

A programação formativa da mostra terá duas oficinas gratuitas voltadas a diferentes etapas da realização cinematográfica, desde a elaboração de propostas até o desenvolvimento de roteiros.

Nos dias 10 e 11 de novembro, Bethânia Maia ministrará "Gira sua ideia – desenvolvimento e apresentação de projetos audiovisuais em ambientes de mercado". A atividade abordará a organização e a apresentação de projetos, com orientações sobre como preparar propostas para oportunidades nos mercados brasileiro e internacional.

A segunda oficina, Argumento e Roteiro, será conduzida por Rosa Miranda nos dias 12 e 13 de novembro. Com uma abordagem prática da escrita para o audiovisual, os participantes trabalharão na construção de uma ideia, na elaboração do argumento e no desenvolvimento de cenas que possam servir de base para um roteiro.

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Já a competição contempla produções de ficção, documentário, animação e videoclipe experimental. Os trabalhos são classificados conforme a duração: curtas-metragens e videoclipes de até 29 minutos, médias-metragens e telefilmes entre 30 e 69 minutos e longas-metragens com mais de 70 minutos.

As premiações reconhecem diferentes aspectos da produção cinematográfica, com categorias como Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Sonora, Melhor Montagem, Melhor Fotografia e Melhor Direção de Arte. Também serão concedidos prêmios aos melhores curtas, médias e longas-metragens, além do Júri Popular e de Menções Honrosas.

A cerimônia de encerramento e entrega dos prêmios está marcada para sábado (14/11), a partir das 18h, no Sesc Presidente Dutra.

A identidade visual desta edição foi desenvolvida pela artista convidada Nene Surreal, que utiliza referências afrocentradas na composição dos materiais gráficos do evento.

Programação também chegará a São Paulo

Pela primeira vez, a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio terá parte de sua programação apresentada em São Paulo. A atividade está prevista para 20 de novembro, em parceria com o Itaú Cultural, instituição que atua na pesquisa, documentação e difusão de manifestações artísticas.

A colaboração também permitirá que os filmes premiados na edição de 2026 sejam disponibilizados na plataforma IC Play, ampliando as possibilidades de exibição das produções após o encerramento das atividades em Brasília.

A iniciativa é realizada pela Sebastiana Mídias e Produções, com apoio da Universidade de Brasília, FAC, DEX, DEAC, Cine Brasília, Itaú Cultural, Cinemateca Brasileira e Sinagências.

Serviço

O quê: VIII Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio

VIII Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio Data: 9 a 14 de novembro de 2026.

9 a 14 de novembro de 2026. Locais: Cine Brasília, Universidade de Brasília (UnB) e Sesc Presidente Dutra, no Setor Comercial Sul.

Cine Brasília, Universidade de Brasília (UnB) e Sesc Presidente Dutra, no Setor Comercial Sul. Formato: sessões presenciais e on-line, pela plataforma UBUPLAY.

sessões presenciais e on-line, pela plataforma UBUPLAY. Abertura: segunda-feira (9/11), às 19h20, no Cine Brasília.

segunda-feira (9/11), às 19h20, no Cine Brasília. Pré-lançamento do livro Voos e Sonhos de uma Borboleta: terça-feira (10/11), às 16h, no Anfiteatro 10 da UnB.

terça-feira (10/11), às 16h, no Anfiteatro 10 da UnB. Encerramento e premiação: sábado (14/11), a partir das 18h, no Sesc Presidente Dutra.