Banda Dona Sarah du jazz apresenta espetáculo gratuito na BDB

Na sexta-feira (6/11), a Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB) recebe o espetáculo Jazz na Miúda, apresentado pela banda Dona Sarah du jazz. O show traz para o público a diversidade que cerca o jazz e seu diálogo com o Blues, a Bossa Nova e a Música Popular Brasileira. A entrada é gratuita e a performance também será transmitida ao vivo pelo canal da BDB no YouTube.

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A apresentação é conduzida pelo trio formado por João Paulo Nery, na guitarra; Osmar Oliveira, no contrabaixo acústico; e Renato Rezende, na voz. Para o repertório, o grupo escolheu alguns clássicos das décadas de 1920 e 1930, mas também estabelece conexões com referências de diferentes períodos musicais. A proposta reúne compositores e intérpretes como George Gershwin, John Coltrane, Chico Buarque e Vinícius de Moraes, para aproximar as linguagens que, embora distintas, compartilham a capacidade de criar novas leituras a partir da música.

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A seleção busca causar diferentes estados de espírito, da ironia amorosa à melancolia, percorrendo as emoções da vida. O projeto Jazz na Miúda apresenta algumas das características do gênero que são a liberdade para experimentar, incorporar novas referências e se ressignificar ao longo do tempo. A ideia de levar o projeto para a Biblioteca Demonstrativa aproxima a música de um espaço que é dedicado ao acesso à cultura, à leitura e à convivência.





Serviço

Jazz na Miúda, com Dona Sarah du Jazz

Nesta sexta-feira (6/1), às 19h30, na Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB) (SHCS EQS 506/507 - Asa Sul). Entrada gratuita.



