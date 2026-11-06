Sexteto Pro Arte faz estreia mundial de obra brasileira em Brasília

O Sexteto Pro Arte leva música de câmara ao palco do CTJ Hall com estreia mundial e clássicos - (crédito: Divulgação)

O projeto Sextas Musicais, da Casa Thomas Jefferson, recebe nesta sexta-feira (6/11), o Sexteto Pro Arte. O grupo se apresenta no CTJ Hall, situado na 706/906 Sul, em Brasília. O evento começa às 19h, tem entrada gratuita e ocorre apenas presencialmente, sem transmissão ao vivo.

O conjunto reúne instrumentistas que ocupam posições de liderança na seção de cordas da Orquestra FESO Pro Arte, do Rio de Janeiro. O violinista e regente Leonardo Pinto responde pela direção artística do concerto.

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Estreia mundial e repertório clássico

A apresentação conta com composições de Piotr Ilitch Tchaikovsky e Alexander Borodin. O público também acompanha a estreia mundial de Oikos, composição encomendada ao brasileiro Tibor Fittel.

O programa musical propõe o encontro do repertório clássico tradicional com a produção contemporânea, com foco na difusão de obras para música de câmara.

Origem e trajetória internacional

O Sexteto Pro Arte surgiu no Centro Cultural FESO Pro Arte, instituição sediada em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que atua na difusão cultural e na educação artística desde 1931.

O grupo realiza intercâmbios com centros culturais da Europa e com a University of New Mexico, nos Estados Unidos. Entre julho e agosto de 2025, o conjunto realizou uma turnê pela Alemanha para ampliar a presença internacional.

Em âmbito nacional, os integrantes desenvolvem atividades em orquestras, projetos de formação musical e apresentações de música de concerto.

Integrantes do sexteto

A formação do conjunto reúne os violinistas Leonardo Pinto e Helena Camargo, os violoncelistas Miguel Bevilacqua e Willian Baptista Bregunce e os violistas Gabriel Vaillant e Denis Rangel.

Leonardo Pinto tem mestrado em Regência Orquestral e Performance de Violino pela University of New Mexico. Ele atuou como spalla da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e trabalha atualmente como violinista, diretor artístico e regente titular da Orquestra FESO Pro Arte.

Os demais músicos registram passagens por grupos como a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Sinfônica Petrobras e a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com participações em festivais e projetos musicais no Brasil e no exterior.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.