Exposição reúne sete décadas da trajetória artística de Naura Timm

A partir de amanhã, o Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves recebe a exposição "Cronos, o divino tempo", da artista visual Naura Timm. Ela apresenta uma coleção de obras que explora diferentes fases de sua trajetória de sete décadas dedicadas à arte.

A mostra é inspirada em Cronos, a figura da mitologia grega ligada ao tempo, e reúne pinturas, esculturas, desenhos e azulejos que procuram produzir no espectador uma reflexão sobre memória, transformação, e permanência.

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Para Naura, o tempo é feito de coisas inesperadas que acabam tendo uma ordem espiritual. Na faculdade, ela se apaixonou pelos semideuses e fez diversos desenhos sobre eles. Decidiu, então, basear a exposição que encerra um ciclo em sua vida na figura mitológica de Cronos.

"Essa exposição está fechando um ciclo importante para mim. Por isso, me inspirei principalmente em meus desenhos, pois eles representam a história da minha vida", afirma Naura.

Com o passar do tempo, Naura começou a transformar alguns antigos de azulejos e com eles acabou reformando sua cozinha. A partir dessa ideia, ela montou uma cronologia de obras que fez ao longo de sua vida.

Baseadas em suas vivências na Amazônia, muitas das obras evidenciam figuras como a onça e o Tarot, que trazem uma forte simbologia para a artista. "Para os indígenas a figura da onça representa Jesus. Para mim, ela caracteriza a força. É uma coisa bem brasileira, bem nossa", expressa.