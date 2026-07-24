Estátua grega segurando "notebook" embala teoria sobre viagem no tempo

Estátua segura um objeto retangular que se assemelha a tecnologia atual; pessoas acreditam que seja prova de viagem no tempo - (crédito: The J. Paul Getty Museum)

Uma estátua grega de cerca de 2 mil anos pode fornecer secretamente evidências físicas de que viagens no tempo são possíveis, já que alguns acreditam que a mulher esculpida na pedra aparece usando um computador portátil. A estátua de 100 a.C, conhecida como Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant, tem aproximadamente 94 centímetros de altura e retrata uma mulher sentada confortavelmente em uma cadeira elaborada, semelhante a um trono.

Enquanto o braço esquerdo repousa na cadeira, o direito se estende para levantar a tampa de um objeto retangular que uma jovem criada segura, objeto esse que algumas pessoas acreditam ser rasos demais para ser uma caixa de joias.

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Diversas teorias circulam sobre a imagem, e os mais ousados acreditam que essa possa ser uma prova de viagem no tempo, e teorizam que a estátua até mesmo possuiu um par de orifícios no suposto computador onde estariam as entradas USB de um laptop moderno.

Imagens do misterioso relevo, que está atualmente em exibição no Museu J. Paul Getty, na Califórnia, ressurgiram recentemente on-line após uma onda de histórias mirabolantes de pessoas que afirmam ser viajantes do tempo vindos do futuro.

Um autoproclamado viajante no tempo chamado Adam Archon, chegou a afirmar que a capacidade de voltar ao passado para testemunhar eventos históricos seria comum até o ano de 2008.

Embora esses indivíduos apresentem poucas provas de que realmente viajaram no tempo, tem havido um número crescente de incidentes registrados em vídeos ou fotos que parecem mostrar pessoas segurando dispositivos modernos décadas antes da invenção.

Mito do Oráculo de Delfo

Para explicar o ocorrido, nas redes sociais internautas mencionaram também o mito do Oráculo de Delfos, que supostamente permitia aos sacerdotes se conectarem com deuses, extraterrestres ou viajantes do tempo e compartilharmos experiências, informações e tecnologias avançadas.

"Embora a caixa pareça rasa demais para conter algo substancial, podemos identificá-la como uma caixa de joias por comparação com outros relevos funerários que retratam mulheres retirando fitas ou joias de caixas maiores e mais naturalistas”, afirmam os curadores em um comunicado.

Histórico de teorias

Essa não foi, porém, a primeira vez que uma obra da Grécia antiga apareceu retratando alguém com um objeto semelhante a um laptop. Na verdade, alguns desenhos em vasos de cerca de 2500 a.C. parecem mostrar pessoas segurando um dispositivo aberto, com formato e tamanho que lembram computadores modernos.

Alguns desenhos em vasos de cerca de 500 a.C. parecem mostrar pessoas segurando um dispositivo aberto, com formato e tamanho que lembram computadores modernos. (foto: Reprodução )