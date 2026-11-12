Drauzio Varella é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O médico e escritor Drauzio Varella é o mais novo integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele foi eleito nesta quinta-feira (12/11), com 29 dos 37 votos possíveis, em uma disputa que contou com outros 17 candidatos. O novo acadêmico vai ocupar a cadeira 32, vaga desde o falecimento do jornalista Zuenir Ventura.

O médico nasceu em São Paulo, em 1943, e se especializou no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer. Formado pela Universidade de São Paulo (USP) em 1967, foi um dos primeiros profissionais brasileiros a falar abertamente sobre saúde no rádio e na televisão, levando informação médica ao grande público há décadas.

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"Sua obra literária nasceu da experiência como médico voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, onde atendeu semanalmente de 1989 a 2002", afirmou a academia em uma postagem nas redes sociais.

A partir dessa vivência, Drauzio produziu a trilogia formada por "Estação Carandiru" (vencedor do Prêmio Jabuti em 2000), adaptado para o cinema por Hector Babenco; "Carcereiros"; e "Prisioneiras". Também é autor de "Por um fio", "Borboletas da alma", "O médico doente", "Correr" e "O exercício da incerteza", livro de memórias lançado em 2022.



