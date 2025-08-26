Valdir de Aquino Ximenes une as experiências de escritor e médico

Hoje, às 18h, na Belini Pani e Gastronomia (113 Sul), Valdir de Aquino Ximenes lança a ficção Enzo (Ed. Giostri). Além de escritor, Valdir é médico, e une os dois campos de atuação em suas obras.

No enredo da ficção, o escritor assume o papel de Daniel Soares, jornalista que decide escrever um livro sobre Enzo Gael, portador do transtorno do espectro autista que se candidata à Presidência da República. "O livro é uma defesa da democracia e expõe a extrema dificuldade ou até mesmo a impossibilidade do exercício da ética, do bem e da virtude na política", reflete Valdir.

O livro é escrito em forma de entrevistas com personagens importantes para a vida de Enzo. "A ideia do livro Enzo Gael unindo autismo e política surgiu do meu interesse por ambos os assuntos", explica Ximenes. "Quis então fazer uma provocação e uma convocação ao leitor unindo esses dois mundos aparentemente bem divergentes", completa.

A obra reitera a importância da representatividade de pessoas autistas. Sobre isso, o autor fala: "Os autistas estão cada vez mais tendo visibilidade social e isso desperta a consciência nos neurotípicos para as suas demandas e necessidades. É importante que eles possam ter representação nos vários setores da sociedade, inclusive, o político. Enzo Gael quis romper essa bolha".

O médico nasceu no ano de 1962 em Fortaleza, mas é cidadão honorário de Brasília. Ele atua como psiquiatra e já publicou 11 livros durante sua carreira. Ele é membro da Academia Brasiliense de Letras e da Associação Nacional de Escritores.

O autor revela que seu interesse pela literatura surgiu ainda na infância: "Sempre gostei de livros, dicionários, leitura, e com menos de 18 anos comecei a publicar poesias em jornais". Seu primeiro livro foi publicado em 1993.

Sobre conciliar a medicina com a escrita, ele desabafa: "Foi sempre penoso conciliar as duas carreiras do ponto de vista logístico, pois a medicina demanda muita dedicação". No entanto, ele afirma que a profissão sempre o deu muito material humano e inspiração para os livros, e o contrário também.

O escritor revela estar empolgado para o evento de lançamento de sua décima primeira obra. "Minhas expectativas são as melhores possíveis. O livro ficou muito bonito, bem-editado", comemora.

Enzo Gael

De Valdir de Aquino Ximenes. Lançamento amanhã,

às 18h, na Belini Pani e

Gastronomia (CLS 113, bloco D).

Ed. Giostri/R$ 79