Com "fé e pé no chão", Suzy Lopes encara novo desafio na teledramaturgia

Com mais de 30 anos de palco, mais de 40 produções no audiovisual e mais de 10 prêmios na bagagem, Suzy Lopes vive um momento de expansão na televisão. Depois de dar vida à sonhadora e non-sense Cira em Mar do Sertão (2022) e em No Rancho Fundo (2024), a atriz retorna ao horário das seis em Lá na minha terra — dos mesmos autor, Mario Teixeira, e diretor, Allan Fitermann — como Josélia, uma mulher completamente diferente: mãe de duas filhas, esposa dedicada e matriarca de uma família que construiu ao lado do companheiro Heraldo (Leandro Daniel) em São Paulo.

A nova personagem, segundo ela, exige um outro tipo de comicidade — menos baseada no delírio e mais ancorada no cotidiano. "Fé e pé no chão. Cira e Josélia são completamente diferentes", resume. "Cira sonhava com a fama da internet, acreditava no glamour das redes e não tinha responsabilidade com seus atos, era uma aventureira. Josélia tem outro temperamento e propósito, é mãe, tem responsabilidade de seus atos, é uma mulher cristã, resiliente e progressista. Vive no mundo real, não nos delírios", compara.

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A atriz conta que se divertiu muito ao criar Cira, mas que o prazer com Josélia vem de outro lugar. "A comicidade dessa personagem não vem pela brincadeira como a de Cira, vem por situações do cotidiano que são engraçadas, sem necessariamente ela ser uma personagem cômica. Consigo super imaginá-las como primas, sendo Cira a prima 'louca' que Josélia amava rir com ela, mas que jamais seria como ela", explica.

Defensora da importância de atores nordestinos contarem histórias nordestinas, Suzy também acredita que esses artistas devem ocupar narrativas que não se restringem ao Nordeste. "Tem sido uma experiência muito rica de aprendizados, a personagem me convida a conhecer uma vida diferente e a encontrar suas camadas, seus afetos e suas contradições", diz. "Nossa origem faz parte de quem somos e nossa possibilidade como artista é inesgotável. É essa liberdade e possibilidade que desejo para mim e para os meus colegas, porque artista é antes de qualquer coisa um agente de liberdade e criatividade". completa a paraibana de Cajazeiras.

Suzy Lopes, atriz (foto: Jorge Bispo)

Mais humana

Suzy está construindo uma carreira sólida no streaming e na TV. Dentre outros trabalhos, participou da série Não foi minha culpa, da Star Plus; de Guerreiros do Sol, do Globoplay; e da série Cine Holliúdy, da Globo. Ainda na emissora, fez parte da novela Quanto mais vida, melhor, de Mauro Wilson.

Mas a trajetória de Suzy ganhou novo impulso após os 40 anos — idade que, segundo ela, já foi considerada "quase um fim de linha para a mulher" na televisão. Questionada sobre o que a televisão demorou a entender que o cinema e o teatro já sabiam, ela é direta: "Eu mesma! Até chegar à tevê, nem ela nem seu público, que é gigante, me conheciam, e eu mesma não conhecia a atriz cômica que também habita em mim. Foi a tevê que me fez descobrir-me também uma atriz com recursos cômicos, e isso é mágico", celebra.

Com passagens por Bacurau e em O agente secreto, dois filmes de Kleber Mendonça Filho que colocaram o cinema pernambucano no centro do mundo — com direito a Cannes, Globo de Ouro e indicação ao Oscar —, Suzy reflete sobre o que muda e o que permanece em sua carreira. "Certamente que saio maior humanamente de cada trabalho, pois um set de filmagem de cinema ou tevê é habitado por muitas pessoas, são vários universos que se atravessam e, se tivermos o olhar e a escuta ativados, podemos ganhar enormes riquezas humanas", afirma.

Mas há uma inquietação que ela não esconde: "Tenho pensado bastante sobre crescimento de carreira. Tenho os filmes e novelas que você falou, mas ainda não vivi uma protagonista em um longa, novela ou série, por exemplo. Faço minhas personagens com muito amor, respeito, entrega e gratidão ao meu ofício, é perceptível. Mas queria experimentar desafios maiores do que já experimentei e continuo experimentando".

Conhecida no teatro e no cinema como atriz dramática e na televisão como cômica, Suzy encara o desafio de equilibrar riso e drama dentro de uma mesma personagem. Para ela, a resposta está na escrita de Mário Teixeira. "A escrita dele vem com muitas pinceladas, ele não segrega o humor ou o drama por núcleo, cada núcleo tem suas tramas e camadas, e isso é como na vida: tem dias solares e dias chuvosos, assim como dias de alegria e de tristeza, dias cômicos e dias dramáticos", defende.

Formada pelo Grupo Piollin e pelo Galharufas, do teatro de grupo, Suzy leva para a novela as lições do coletivo. "Meu berço artístico é o teatro, e uma das lições mais fortes é justamente o coletivo, que pode ser visto como família. Sempre olhei para meus companheiros de cena com essa compreensão", diz. Bacharel em teatro e mestre em literatura, ela não titubeia sobre o que a chama para os próximos 30 anos. "Só sei te responder que quero continuar atuando, e desejo muito que cada vez tenhamos mais espaços e incentivos. Mas posso te falar que logo depois da novela quero voltar ao palco. Estou com muita saudade do teatro", conclui.