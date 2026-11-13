Menos é Mais promete participação especial em gravação de DVD no Mané Garrincha

13/11/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Coletiva de imprensa do grupo de pagode Menos é Mais que fará gravação de DVD no Estádio Mané Garrincha. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O grupo brasiliense Menos é Mais revelou ao Correio que a gravação do DVD Trilha, que ocorre neste sábado (14/11) no Mané Garrincha, terá participação especial de um artista que tem significado especial para a cidade. Os artistas sobem aos palcos do estádio às 21h e os ingressos estão à venda na plataforma on-line Ingresse.

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O convidado do show, adiantou o percussionista Gustavo Goes, é alguém muito significativo na história do Menos é Mais. “É uma participação que vai tornar esse dia um dos mais incríveis das nossas vidas. Esse cara é muito importante não só para nós, mas também para a nossa cidade”, garantiu o músico.

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A gravação do DVD vem cinco anos depois do audiovisual Plano Piloto, gravado no ginásio Nilson Nelson. Uma década atrás, o grupo se apresentava em pequenos bares da capital, como o Buteco da Boa, na comercial da 201 Sul. Ao relembrar o início da carreira, Goes avaliou a Lei do Silêncio como uma medida que “atrapalha muito os artistas da cidade”.

“Manifestações culturais não são badernas”, declarou o percussionista durante coletiva de imprensa. “É preciso que haja diálogo e flexibilização. Se existem grupos de pagode que hoje tocam em estádios, é porque um dia eles se apresentavam em bares sem nem serem reconhecidos financeiramente”, afirmou o artista.

“É muito importante que isso mude no Distrito Federal. São lugares que precisam ser ocupados. Brasília é uma terra muito fértil não só para o pagode, mas para música como um todo. Existem inúmeros artistas gloriosos na nossa cidade e ainda tem muita gente para surgir”, acrescentou Goes.

