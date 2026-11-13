VEXORA Festival estreia em Brasília com tributos a lendas do rock pesado

A banda Wormz, de Goiás, se apresenta no VEXORA Festival com seu tributo ao Slipknot - (crédito: Divulgação)

O Raven Hall & Pub, no Guará, recebe a primeira edição do VEXORA Festival no dia 5 de dezembro de 2026. A programação terá abertura dos portões às 16h e início dos shows às 17h, reunindo seis grupos do Distrito Federal e de Goiás em dez horas de apresentações de rock pesado.

O projeto valoriza músicos regionais e foca em vertentes como nu metal, metal alternativo e pós-grunge dos anos 1990 e 2000. O evento tem Rebeca Catarina como embaixadora e apresentadora, além de DJ nos intervalos e após a última performance. O idealizador Arismar Neto declarou: "queremos reunir quem cresceu ouvindo essas bandas e mostrar a força dos músicos que temos na nossa região. O VEXORA nasce para celebrar essa conexão e abrir espaço para novas experiências".

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Horários das apresentações

As atrações homenageiam grandes nomes do metal contemporâneo, sem a presença dos integrantes originais> A programação começa com show da banda Never Die (DF), em tributo ao Creed, marcado para as 17h. às 18h30, é a vez da Waking the Fallen (DF), com repertório de Avenged Sevenfold. A Linkin Live (DF) toca sucessos do Linkin Park às 20h e, às 21h30, a Klown (GO) homenageia o Korn. Às 23h, o show é da Suite Pee (DF), com músicas de System of a Down, e às 0h30, a Wormz (GO) assume o paclo com tributo ao Slipknot.

Ingressos e acesso ao evento

A venda ocorre pelo site Articket e na bilheteria presencial no dia do festival. Os ingressos de pista no primeiro lote custam R$ 60 a meia-entrada, R$ 65 a meia solidária e R$ 120 a inteira. Para o setor de camarote no segundo lote, as entradas saem por R$ 90 a meia-entrada, R$ 95 a meia solidária e R$ 180 a inteira.

A meia solidária exige a entrega de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração animal para cães ou gatos. O benefício da meia-entrada convencional solicita a apresentação de documento comprobatório no momento do acesso.

A classificação etária é livre. Menores de 18 anos entram acompanhados por pai, mãe ou adulto responsável portando autorização por escrito em formulário oficial do Raven Hall.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.