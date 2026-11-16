Gabriel Barreto está duplamente no ar com produções na Record e no Globoplay

Aos 37 anos, O ator Gabriel Barreto está vivendo um momento especial em sua carreira. Nascido em Arraial do Cabo, no interior do Rio de Janeiro, ele chega à televisão aberta em Reis, da Record, e também marca presença na quinta temporada de Arcanjo Renegado, no Globoplay, onde interpreta Kevin. As duas produções estão no ar simultaneamente, colocando o ator em evidência em dois dos maiores veículos nacionais.

Em Reis, Gabriel dá vida a Isar, comandante do exército de Judá e braço direito do Rei Asa (Ricky Tavares). O personagem entrou na trama na 12ª temporada, intitulada A emboscada, e seguiu para a 13ª e última parte, A esperança. Sobre o papel, o ator destaca a integridade do personagem: "Ele é um homem íntegro, temente a Deus, que faz o certo pelo certo, com extrema lealdade a Deus e ao Rei. Um bom homem e grande guerreiro".

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Além de Reis, o ator celebra a participação em Arcanjo Renegado, sucesso do Globoplay. Em declaração sobre esse momento duplo, Gabriel demonstrou satisfação: "Muito feliz em fechar o ano no ar com duas produções tão diferentes em dois grandes veículos nacionais. Tanto Reis quanto Arcanjo Renegado são grandes sucessos do nosso audiovisual, é uma honra participar".

Na palma da mão

Além das produções de tevê, Gabriel também pode ser visto em novelas verticais. Após protagonizar o fenômeno Com licença, eu sou o Big Boss, o ator Gabriel Barreto encara seu segundo mocinho em novela vertical da ReelShort, ao lado de Maya Aniceto, que estrelou, ao lado de Gustavo Miotto, Cinderela e o segredo do pobre milionário, do Globoplay.

Com direção de Cauê Fantin e Daniel Silva, A negociação do bilionário (título provisório) conta a história de um ricaço de São Paulo que faz de tudo pra voltar a ser CEO da empresa da família. Rogerio Troiani fez a preparação do elenco da novela que vai ser lançada em breve.

Sobre este novo formato de dramaturgia, que apresenta episódios de aproximadamente um minuto e meio, o ator é entusiasta. “São pílulas de dramaturgia que vão gerando ganchos e o público não consegue parar de assistir. Não veio para substituir nenhum outro formato, apenas somar, multiplicar”, explica.