Mulheres lideram indicações ao Grammy 2027; Anitta concorre

A presença feminina marca a lista de indicados ao Grammy 2027, anunciada nesta segunda-feira (16/11) pela Academia de Gravação. Raye lidera a disputa, com 11 indicações, enquanto Rosalía aparece na sequência, com nove. Entre os destaques também estão Olivia Rodrigo e Ella Langley. A brasileira Anitta concorre na categoria Melhor Álbum de Música Global.
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A cerimônia está marcada para 7 de fevereiro de 2027, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Anitta disputa o troféu com o álbum Equilibrivm. Esta é a segunda vez que a cantora brasileira aparece entre os indicados ao Grammy. Em 2023, ela concorreu na categoria Melhor Artista Revelação, mas não levou o prêmio.
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A liderança de Raye é acompanhada por Rosalía, que soma nove indicações. A cantora espanhola chega à premiação norte-americana após conquistar, na última quinta-feira (12), o Grammy Latino de Álbum do Ano. Com a indicação na principal categoria da edição norte-americana, ela repete um feito de Bad Bunny, que também disputou o prêmio em 2025.
Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert e Phoebe Bridgers aparecem entre as artistas com maior número de indicações, com sete cada uma.
Principais categorias
Na disputa por Álbum do Ano, Raye concorre com “THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.”. Rosalía aparece com “LUX (Complete Works)”, enquanto Taylor Swift disputa com “The Life of a Showgirl”. Também estão na lista Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Olivia Dean, Ella Langley e Bruno Mars.
Na categoria Canção do Ano, Rosalía concorre com “Berghain”, parceria com Björk e Yves Tumor. Raye disputa com “WHERE IS MY HUSBAND!”, e Olivia Rodrigo aparece com “the cure”. Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Olivia Dean e Ella Langley completam a lista.
Já em Gravação do Ano, os indicados são Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, Raye, Olivia Rodrigo, Rosalía, Taylor Swift e Tame Impala, em parceria com Jennie.
A categoria Melhor Artista Revelação reúne oito concorrentes: Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf e The Womack Sisters.
Anitta disputa com artistas africanos
Na categoria Melhor Álbum de Música Global, Anitta concorre com “Equilibrivm”. Os demais indicados são Davido, com “Oriadé”; Angélique Kidjo, com “Hope!!”; Ayra Starr, com “Starrgirl”; e Tems, com “Love Is a Kingdom”.
A premiação também contempla artistas latinos em outras categorias. Em Melhor Álbum de Música Urbana, estão Rauw Alejandro, J Balvin e Ryan Castro, Alvaro Diaz, Feid e Young Miko.
Já Melhor Álbum de Rock ou Alternativo Latino reúne CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Milo J, Juanes e Fito Paez.
Lista de indicados
Canção do Ano
-
“Berghain” — ROSALÍA, Björk e Yves Tumor
-
“Choosin' Texas” — Ella Langley
-
“the cure” — Olivia Rodrigo
-
“hate that i made you love me” — Ariana Grande
-
“I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)” — Taylor Swift
-
“Man I Need” — Olivia Dean
-
“Risk it All” — Bruno Mars
-
“WHERE IS MY HUSBAND!” — RAYE
Álbum do Ano
-
“Lost Weekend” — Phoebe Bridgers
-
“The Art of Loving” — Olivia Dean
-
“Dandelion” — Ella Langley
-
“The Romantic” — Bruno Mars
-
“THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.” — RAYE
-
“you seem pretty sad for a girl so in love” — Olivia Rodrigo
-
“LUX (Complete Works)” — ROSALÍA
-
“The Life of a Showgirl” — Taylor Swift
Gravação do Ano
-
“Man I Need” — Olivia Dean
-
“Choosin' Texas” — Ella Langley
-
“I Just Might” — Bruno Mars
-
“WHERE IS MY HUSBAND!” — RAYE
-
“the cure” — Olivia Rodrigo
-
“Berghain” — ROSALÍA, Björk e Yves Tumor
-
“The Fate of Ophelia” — Taylor Swift
-
“Dracula” — Tame Impala with JENNIE
Melhor Artista Revelação
-
Angine de Poitrine
-
Geese
-
Ella Langley
-
Slayyyter
-
Sienna Spiro
-
Don Toliver
-
Remi Wolf
-
The Womack Sisters
Melhor Álbum de Música Urbana
-
“Cosa Nuestra: Capítulo 0” — Rauw Alejandro
-
“OMERTA” — J Balvin e Ryan Castro
-
“HOPI SENDÉ” — Ryan Castro
-
“OMAKASE” — Alvaro Diaz
-
“EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO” — Feid
-
“Do Not Disturb: Late Checkout” — Young Miko
Melhor Álbum de Rock ou Alternativo Latino
-
“Free Spirits” — CA7RIEL & Paco Amoroso
-
“Taracá” — Jorge Drexler
-
“La Vida Era Más Corta” — Milo J
-
“JuanesTeban” — Juanes
-
“Shine” — Fito Paez
Melhor Álbum Vocal de Pop
-
“The Art of Loving” — Olivia Dean
-
“petal” — Ariana Grande
-
“The Romantic” — Bruno Mars
-
“THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.” — RAYE
-
“you seem pretty sad for a girl so in love” — Olivia Rodrigo
Melhor Álbum de Música Global
-
“Equilibrivm” — Anitta
-
“Oriadé” — Davido
-
“Hope!!” — Angélique Kidjo
-
“Starrgirl” — Ayra Starr
-
“Love Is a Kingdom” — Tems
Melhor Performance Solo de Country
-
“The Whole World” — Vince Gill
-
“Choosin’ Texas” — Ella Langley
-
“Dry Spell” — Kacey Musgraves
-
“Can’t Sit Still” — Lainey Wilson
-
“Gary” — Stephen Wilson Jr.
Melhor Performance de Country de Duo ou Grupo
-
“Butterfly” — Dolly Parton
-
“Here” — Chris Stapleton
-
“Horses and Divorces” — Miranda Lambert
-
“Light of a Clear Blue Morning” — Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah e Reba McEntire
-
“Phone, Keys, Wallet” — John Mayer
Melhor Canção de Country
-
“Beautiful Things” — Megan Moroney
-
“Choosin’ Texas” — Ella Langley
-
“Dry Spell” — Kacey Musgraves
-
“Hardwired” — Stephen Wilson Jr.
-
“Phone, Keys, Wallet” — John Mayer
Melhor Performance Vocal Pop Tradicional
-
“A Couple Minutes” — Olivia Dean
-
“For Good” — Cynthia Erivo e Ariana Grande
-
“Madwoman” — Laufey
-
“I Hate The Way I Look Today” — Raye
-
“All That’s Left” — Nicole Zuraitis featuring Gilad Hekselman
Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional
-
“Good Grief” — Sara Bareilles
-
“The Boys of Dungeon Lane” — Paul McCartney
-
“Better Broken” — Sarah McLachlan
-
“An Offering: Live at Speakeasy Studios” — Leslie Odom Jr.
-
“Whatever’s Clever!” — Charlie Puth
Melhor Álbum de Jazz Latino
-
“Filin” — Melissa Aldana
-
“Ao Vivo (Live)” — Eliane Elias
-
“Monk Con Clave” — Carlos Henriquez featuring Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch e Robert Rodriguez
-
“Gonzalo Plays Pino” — Gonzalo Rubalcaba
-
“El Arte Del Bolero Vol. 3” — Miguel Zenón e Luis Perdomo
Melhor Performance de R&B Tradicional
-
“I Found Myself” — Durand Bernarr
-
“Can’t Let Go” — Lalah Hathaway
-
“Beautiful People” — Jill Scott
-
“My Muse” — Leon Thomas
-
“If I Let You” — The Womack Sisters
Melhor Álbum de R&B Progressivo
-
“Bernarr.” — Durand Bernarr
-
“Waves” — Moonchild
-
“The Last Balloon” — Tank and the Bangas
-
“Pholks” — Leon Thomas
-
“Distracted” — Thundercat
Melhor Performance de Rap
-
“Good Flirts” — Baby Keem featuring Kendrick Lamar e Momo Boyd
-
“ErrTime” — Cardi B
-
“Run It Back!!” — De La Soul featuring Nas
-
“Let ‘Em Know” — T.I.
-
“Body” — Don Toliver
Melhor Performance de Rap Melódico
-
“This Woman” — Busta Rhymes & J Dilla featuring D’Angelo
-
“Safe” — Cardi B featuring Kehlani
-
“Girl, Get Up” — Doechii featuring SZA
-
“E85” — Don Toliver
-
“Watching Us” — Wale featuring Leon Thomas
Melhor Canção de Rap
-
“E85” — Don Toliver
-
“ErrTime” — Cardi B
-
“Girl, Get Up” — Doechii featuring SZA
-
“Let ‘Em Know” — T.I.
-
“Spend Dat” — Yung Miami
Melhor Performance de R&B de Duo ou Grupo
-
“Fallin'” — Chris Brown featuring Leon Thomas
-
“47th Street” — Lalah Hathaway featuring J. Ivy
-
“Sweet Nuthins” — Kehlani featuring Leon Thomas
-
“Mess” — PJ Morton featuring Keyon Harrold
-
“To B Honest” — Jill Scott featuring JID
Melhor Performance Solo de R&B
-
“Morning Dew (Donk)” — Beyoncé
-
“Out the Window” — Kehlani
-
“Let Me” — Victoria Monét
-
“Pressha” — Jill Scott
-
“What You Need” — Tems
Melhor Álbum de Música Alternativa
-
“I Must Be Dreaming” — Alabama Shakes
-
“Lost Weekend” — Phoebe Bridgers
-
“Music, Fashion, Film” — Charli XCX
-
“Getting Killed” — Geese
-
“The Mountain” — Gorillaz
Melhor Performance de Música Alternativa
-
“Fabienk” — Angine de Poitrine
-
“Kill Me” — Phoebe Bridgers
-
“Au Pays du Cocaine” — Geese
-
“Reliquia” — Rosalía
-
“Showbiz” — Hayley Williams
Melhor Álbum de Rock
-
“Vol. II” — Angine de Poitrine
-
“Your Favorite Toy” — Foo Fighters
-
“The Wow! Signal” — Muse
-
“Foreign Tongues” — The Rolling Stones
-
“Frozen Charlotte” — Jack White
Melhor Canção de Rock
-
“In the Stars” — The Rolling Stones
-
“Lost Boys” — Phoebe Bridgers
-
“My Only Angel” — Aerosmith e Yungblud
-
“Streets of Minneapolis – Radio Mix” — Bruce Springsteen
-
“Trinidad” — Geese
-
“What's Wrong with Me” — Olivia Rodrigo e Robert Smith
-
“Your Favorite Toy” — Foo Fighters
Melhor Performance de Rock
-
“Sarniezz” — Angine de Poitrine
-
“Lost Boys” — Phoebe Bridgers
-
“Trinidad” — Geese
-
“What's Wrong with Me” — Olivia Rodrigo e Robert Smith
-
“In the Stars” — The Rolling Stones
Melhor Gravação Remix
-
“Beto's Horns (Fred Remix)” — Fred Again.., Tom Norris, CA7RIEL & Paco Amoroso
-
“I Just Might (Austin Millz Remix)” — Bruno Mars e Austin Millz
-
“Love Sensation” — Madonna e Kylie Minogue
-
“Opalite (Chris Lake Remix)” — Taylor Swift
-
“A Question of Trust – Boys Noize Remix” — Nine Inch Nails e Boys Noize
Melhor Álbum de Dance/Eletrônica
-
“Confessions II” — Madonna
-
“Sexistential” — Robyn
-
“Soma” — Skrillex
-
“Wor$t Girl in America” — Slayyyter
-
“Deadbeat” — Tame Impala
Melhor Gravação de Dance Pop
-
“Blue Moon” — Zara Larsson
-
“Dance...” — Slayyyter
-
“Danceteria” — Madonna
-
“Too Easy” — Tinashe
-
“Life Boat.” — Raye
Melhor Gravação de Dance/Eletrônica
-
“Lights Burn Dimmer” — Fred again.. e Jamie T
-
“My Old Ways” — Tame Impala
-
“I Feel So Free” — Madonna
-
“Melatonin” — Tinashe
-
“Crank” — Slayyyter
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“Music” — Underscores