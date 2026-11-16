Universidade de Brasília recebe oficina de cinema e direitos Humanos

João Pedro Cruz*

A oficina tem como objetivo explorar práticas que mobilizem a percepção de si e do outro, o compartilhamento de lembranças, a invenção de histórias e de futuros possíveis. Os encontros serão divididos em três dias, quarta-feira (25/11), quinta-feira (26/11) e sexta-feira (27/11), das 14h às 17h, presencialmente na Faculdade de Comunicação da UnB (FAC).

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O público alvo prioritário são educadores, assistentes sociais, profissionais e pessoas envolvidas em projetos sociais com pessoas idosas e interessados na forma que o audiovisual se correlaciona nesse universo de cuidados, educação e direitos humanos. Usando o cinema como ferramenta de cuidado, é possível trazer ao idoso o sentimento de pertencimento, autoestima e o protagonismo de pessoas idosas em diferentes contextos da sua vida.

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A 16ª edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos comemora seus 20 anos promovendo uma discussão sobre envelhecimento, memória e ancestralidade a partir da linguagem audiovisual e do cinema. A programação inclui debates, exibições gratuitas e diversas oficinas.

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Em Brasília, a oficina vai ser ministrada pelo doutorando em Comunicações e mestre em Artes Visuais pela Universidade de Brasília, Marcus Azevedo. A inscrição é feita on-line, por meio deste formulário.

Serviço:

Oficina “O Tempo que nos habita: audiovisual, memória e imaginação de futuros”

Quarta-feira (25/11), quinta-feira (26/11), sexta-feira (27/11) das 14h às 17h. Na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (sala 17 - Campus Darcy Ribeiro - Asa Norte, via L3 Norte).

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

